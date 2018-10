hob. Mit seinen 1,6 Tonnen Körpergewicht war Khin Yadanar Min einfach zu zart, um sofort mit seinen manchmal doch sehr ruppigen Artgenossen zu spielen. Nun endlich ist es so weit: Die vier Elefantenbullen im Tiergarten dürfen Tag und Nacht zusammen sein. Nur für ihr Frühstückchen und die Übungsstunden an der Trainingswand werden sie von den Elefantenpflegern voneinander getrennt, wie der stellvertretende Revierleiter Tobias Kremer berichtet.

Es war eine Zusammenführung mit Hindernissen. Nachdem "Yadanar", wie der fünfjährige Dickhäuter von den Elefantenpflegern genannt wird, mit einem Sattelschlepper aus Belgien in Heidelberg eintraf, musste er sich erst einmal an die neue Umgebung gewöhnen. Besonders der Dickschädel unter den Jungbullen, RNZ-Patenkind Gandhi, reagierte anfangs durch die Gitterstäbe noch sehr aggressiv auf den Neuankömmling. Deshalb hatten sich Kremer und seine Kollegen dafür entschieden, Khin Yadanar Min, was auf Deutsch "siegreiches Juwel" heißt, schrittweise an die anderen Jungbullen zu gewöhnen.

Zunächst durfte er nur seinen neuen Mitbewohner Voi Nam kennenlernen: Mit zwölf Jahren ist dieser der Chef im Ring. Schon allein wegen seiner Körpergröße haben die anderen Halbstarken in der Heidelberger Elefanten-WG keine Chance gegen ihn - nicht einmal der aufmüpfige Gandhi. Und so ist es kein Wunder, dass "Yadanar" immer noch ein wenig am Rockzipfel von Voi Nam hängt. Aber auch mit dem neunjährigen Tarak hat er schon Freundschaft geschlossen.

Ein weiteres Hindernis galt es zu beseitigen, bevor die vier Elefanten endlich alle zusammen spielen durften. Bei den ersten Gehversuchen Yadanars im Außengehege hatte sich nämlich herausgestellt, dass er Schwierigkeiten damit hatte, selbstständig eine steile Böschung emporzuklimmen. Wenn Gandhi den fünfjährigen Elefantenjungen dort bedrängt hätte, wäre dieser in der Falle gesessen. Mit einem Bagger wurde die Böschung abgeflacht. Jetzt ist alles sicher.