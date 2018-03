Von Felix Hackenbruch

Es hätte eine harmonische und einträchtige Veranstaltung werden können, doch der emeritierte Politologe Klaus von Beyme hatte etwas dagegen. Zusammen mit dem langjährigen Leiter des Moskauer Büros der Heinrich-Böll-Stiftung, Jens Siegert, diskutierte er in der Bibliothek des Deutsch-Amerikanischen Instituts über Putins Strategien für die Innen- und Außenpolitik sowie das Phänomen seiner aktuellen Beliebtheit in seinem Land.

Die beiden Russland-Experten, die getrost dem linken Parteienspektrum zugerechnet werden können, prallten mit ihren Meinungen dabei mehr als einmal aufeinander. Zum Jahrestag der Krim-Annexion bat Moderatorin Carla Sappock, Landessendedirektorin von SWR 1-Rheinland-Pfalz, ihre Gäste, Stellung zur russischen Außenpolitik zu beziehen.

"Putins Ziele kann ich akzeptieren, aber seine Mittel dafür sind töricht", formulierte von Beyme seine verständnisvolle These, erklärte aber, dass er seit 2014 kein Putin-Versteher mehr sei. "Ich verstehe nicht, wie man das Donezbecken haben möchte. Das sind niedergehende Städte wie Gelsenkirchen oder Recklinghausen - das kann doch niemand wollen", zeigte sich der ehemalige Leiter des Instituts für politische Wissenschaften der Universität irritiert. Trotzdem kritisierte er eine "Rückkehr der Slawophobie des 19. Jahrhunderts" und betonte, dass die Sorgen der Russen berechtigt seien. "Die Angst der baltischen Staaten ist völlig übertrieben. Sie sind ja selbst schuld, wenn sie in die Nato eintreten. Russland fühlt sich jetzt umzingelt und muss reagieren", erklärte er provokant. Als Sappok ihn nach der territorialen Integrität der Ukraine fragte, lehnte er eine solche kategorisch ab. "Das Völkerrecht bietet die Möglichkeit einer Abspaltung, in Schottland konnte man das ja beobachten. Die Krim hat Chruschtschow außerdem in einer Bierlaune verschenkt", sagte er flapsig.

An dieser Stelle konnten Jens Siegert und auch Teile des Publikums nicht mehr an sich halten. Nicht eine Bierlaune sei es gewesen, sondern taktische Gründe, da die Wasserversorgung der Krim nur aus der Ukraine gewährleistet werden konnte. Auch für die Osterweiterung der Nato zeigte Siegert Verständnis: "Die Staaten hatten eine nachvollziehbare historische Angst", sagte er: "Wie hätte gerade eine deutsche Regierung den polnischen Aufnahmeantrag ablehnen können?" Trotzdem sprach Siegert den Westen nicht von Fehlern frei und positionierte sich gegen Waffenlieferungen für die Ukrainer.

Auch bei der abschließenden Frage nach der Rolle des Westens offenbarten sich inhaltliche Divergenzen. Siegert wünschte sich einerseits ein stärkeres Auftreten der Amerikaner und andererseits eine Rückbesinnung auf die Außenpolitik zu Zeiten von Willy Brandt und Egon Bahr. Nur durch gegenseitige Anerkennung, Glaubwürdigkeit und Überzeugung an die eigene Stärke, könne man Russlands imperialem Streben entgegentreten. "Politische Veränderungen", resümierte er, "können allerdings nicht von außen, sondern nur von innen kommen." Auch Klaus von Beyme sah den Westen im Ukrainekrieg in der Verantwortung. Mit der Dialogpolitik der Kanzlerin zeigte er sich jedoch sehr zufrieden. Daneben forderte er aber mehr Bescheidenheit gegenüber dem russischen Präsidenten. "Putin ist eben nicht der alte Sozialisten-Hengst, den wir so gerne in ihm sehen würden, und auch von der Überzeugung eines lupenreinen Demokraten müssen wir abkommen."