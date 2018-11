Das neue Rettungszentrum in Wieblingen: Hier sind seit Kurzem die DLRG (im Vordergrund) und die Freiwillige Feuerwehr Wieblingen (im hinteren Gebäudeteil) beheimatet. Am Sonntag präsentierten sich die Organisationen bei einem Tag der offenen Tür. Foto: Alex

Von Timo Teufert

Wieblingen. Selten hat es ein Architekt mit so vielen Bauherren zu tun wie beim neuen Rettungszentrum in Wieblingen. Denn neben den zuständigen Ämtern der Stadt saßen für die Freiwillige Feuerwehr des Stadtteils und für die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Heidelberg jeweils drei Vertreter mit am Planungstisch des Büros Jöllenbeck und Wolf aus Walldorf - nicht immer einfach, aber das Ergebnis kann sich sehen lassen. Statt eines einzelnen Schlüssels hatte Architekt Armin Wolf deshalb am Freitagabend bei der offiziellen Übergabe des Gebäudes auch gleich eine ganze Kiste Schlüssel dabei - aus Spritzgebäck.

"Dieses Gebäude ist der Anfang einer neuen Zeitrechnung: Hier wird die Gemeinschaft gelebt", sagte Heidelbergs Feuerwehr-Chef Georg Belge in seiner Begrüßung. Zum ersten Mal haben die Feuerwehr und eine nicht städtische Rettungsorganisation ein gemeinsames Gebäude bezogen. "Das Haus sieht nicht nur gut aus, es ist auch sehr zweckmäßig und durch das angeschlossene Einsatzmittellager auch ein wichtiger Standort für die Feuerwehr in Heidelberg", betonte Belge. In diesem Lager werden künftig Ausrüstung und Material für Großschadenslagen und außergewöhnlich Ereignisse gelagert. Belge wünschte seiner Freiwilligen Feuerwehr und der DLRG "stets ein gutes Zusammenleben in Eurer WG".

Das 70 Meter lange Gebäude auf dem 2800 Quadratmeter großen Grundstück an der Mannheimer Straße am Ortseingang von Wieblingen ist ein Doppelhaus mit gemeinsamen Eingang: Sowohl Feuerwehr als auch DLRG haben eigene Räumlichkeiten sowie eine Fahrzeughalle, sie teilen sich Treppenhaus und Aufzug, ebenso den Schulungsraum. Insgesamt vier Millionen Euro hat das Projekt gekostet.

Oberbürgermeister Eckart Würzner dankte bei der Einweihung, die von einem Querflöten-Trio der städtischen Musik- und Singschule musikalisch umrahmt wurde, den Einsatzkräften, die jeden Tag bereit seien, zu Helfen und sich für das Gemeinwohl einzusetzen. "Sie opfern Ihre Freizeit, setzen Ihre Gesundheit aufs Spiel oder riskieren sogar Ihr Leben. Das ist ein Einsatz, den man nicht genug würdigen und anerkennen kann. Dafür ein großes Dankeschön", sagte Würzner. Er erinnerte auch daran, wie wichtig das neue Gebäude für die Entwicklung von Feuerwehr und DLRG sei, schließlich waren die vorherigen Unterkünfte alles andere als ideal. Mit dem Neubau, das zeigten die Beispiele aus anderen Stadtteilen, könne man jetzt mit einem Zuwachs im Jugendbereich rechnen. Denn mit dem neuen Gebäude rückten die Rettungsorganisationen mehr ins Bewusstsein der Bevölkerung.

Das bestätigten auch Andreas Keller, Vorsitzender der DLRG, und Frank Karlein, Kommandant der Feuerwehr Wieblingen, in ihren Ansprachen. "Es ging um unsere Existenz", so Keller. Deshalb sei man froh, diese landesweit einmalige Konstellation gefunden zu haben. Und Karlein erinnerte sich an seinen ersten Tag bei der Jugendfeuerwehr 1988, als die Kameraden schon damals von einem neuen Feuerwehrhaus träumten. "Endlich haben wir auch den Platz, um die Kameradschaft zu leben und auch mal zu feiern", so der Kommandant.

Bei der Einweihung mit dabei waren auch die Partnerwehr der Wieblinger aus dem Braunschweiger Stadtteil Veltenhof sowie die Partnergruppe der DLRG aus Wädenswil am Schweizer Zürichsee. Die offizielle Übergabe nutzte die Freiwillige Feuerwehr auch noch zum Dank an ihren ehemaligen Abteilungskommandanten Georg Merkel. "Wir haben 15 Jahre lang zusammen die Abteilung geführt, viel bewegt und viel erreicht. Dafür wollen wir Dir ,Danke’ sagen", erklärte Merkels Nachfolger Frank Karlein.

Auch der Tag der offenen Tür am Sonntag war ein voller Erfolg: "Es haben sich mehr Menschen unser Haus angeschaut, als wir gedacht haben", sagte Keller. Zwischen 11 und 18 Uhr konnten sich Interessierte das neue Gebäude ansehen und sich die Fahrzeuge und Boote erklären lassen. Die Ehrenamtlichen lieferten dazu sehr engagiert und mit viel Fachwissen die nötigen Informationen. "Wir schätzen, dass über den Tag verteilt rund 3500 Menschen in unserem Haus waren", freut sich Keller. Damit sei der Tag der offenen Tür ein voller Erfolg für alle Beteiligten und eine Wiederholung fest eingeplant.