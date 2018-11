Von Karin Katzenberger-Ruf

Noch sieht es vor dem Königsschloss nach Baustelle aus. Schließlich wird die Mauer stellenweise ausgebessert. Doch schon ab morgen darf dahinter wieder ein hässlicher Zwerg toben und singen: "Ach, wie gut das niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß ..." Kenner werden es bereits ahnen: Das Märchenparadies startet in die neue Saison. Deshalb bekam auch der Drachen, auf dem die Gäste ihre Runden um eine Burg drehen können, einen neuen Anstrich. Die Pferdebahn ist auf Probebetrieb gestellt, dort geht es den ganzen Tag rund, um die Schienen vom Rost zu befreien. An anderer Stelle werden die Scheiben der Schauhäuser mit den beweglichen Märchenfiguren geputzt oder Tische und Bänke mit Hochdruck gereinigt. Rindenmulch wird als Bodenbelag im neu gestalteten Picknickbereich gegenüber dem Jetscooter verteilt. Schon seit einigen Wochen bereitet das Familienunternehmen Mouhlen die Eröffnung nach der Winterpause vor. Auf dem Gelände wurden rund 20 Bäume gefällt und ein neuer Notausgang angelegt. Auch der Bahnhof ist aufgehübscht, der Weg drum herum frisch gepflastert.

1970 eröffnete das Märchenparadies, und bei allen Neuerungen wollen die Betreiber den Charme von damals erhalten. Im Eingangsbereich kann man kleine Boote fahren lassen. "Da haben auch Erwachsene richtig Spaß dran und erinnern sich an ihre Kindheit", weiß Alexandra Jansen, die das schon öfters beobachtet hat. Auf dem Münzeinwurf steht immer noch "1 DM". Längst werden Zusatzleistungen auf dem Gelände jedoch mit Wertmünzen zum Stückpreis von 50 Cent bezahlt. So gesehen ist der Preis an diesem "Fahrgeschäft" über Jahrzehnte stabil geblieben. "Für Erwachsene nicht geeignet!" warnt ein Schild vor dem "Bällebad" gegenüber, und den Kindern ist es meistens auch ganz recht, wenn die Eltern draußen bleiben müssen.

Seit letztem Jahr bietet der Freizeitpark außerdem die Ausrichtung von Kindergeburtstagen in unterschiedlichen Kategorien, aber ohne Betreuung an. Das komme sehr gut an, sagt Corinna Mouhlen, der dieses Angebot sehr am Herzen lag. Gut lief übrigens auch der Winterkiosk im Außenbereich. Er wird wohl weiterhin sonntags geöffnet sein.

Für Speisen und Getränke ist natürlich auch drinnen gesorgt: Der Gastronomiebereich liegt nahe am vor zwei Jahren neu gestalteten Spielplatz mit Riesenhüpfkissen und Kletterburgen samt Hängebrücke, Rutsche und rosa Kutsche. Und dass es neben den Gleisen der Bimmelbahn schon so grün ist, liegt am frisch verlegten Rollrasen.

Info: Ab Samstag, 18. März, ist das Märchenparadies (Königstuhl 5a) montags bis samstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet, an Sonn- und Feiertagen sowie im Juli und August bis 19 Uhr. An Ostern und Pfingsten sind Sonderaktionen geplant. Eintritt: Kinder 4 Euro, Erwachsene 5 Euro. Mehr unter www.maerchenparadies.de.