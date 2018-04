Mariam Morid ist in Heidelberg aufgewachsen. Die Afghanin - hier in der Provinz Herad - sieht sich als Weltbürgerin und will in einem westlichen Land weiter studieren. Foto: privat

Von Ingeborg Salomon

"Heidelberg hat mich sehr geprägt und inspiriert. Die Menschen hier sind tolerant und denken fortschrittlich". So viel Lob hört der eingeborene Kurpfälzer gern, nicht immer urteilen Ausländer so positiv. Doch Mariam Morid liebt die Stadt, in der sie aufgewachsen ist, obwohl - oder gerade weil - sie jede Menge Vergleichsmöglichkeiten hat: Geboren 1990 in Grosny als Tochter eines Afghanen und einer Tschetschenin kam sie im Alter von vier Jahren nach Deutschland. In Tadschikistan, wo die Familie lebte, war der Bürgerkrieg ausgebrochen, in Afghanistan war Mariams Vater Ahmad, ein studierter Jurist, der als Sänger am Anfang einer großen Karriere stand, bereits 1980 nur knapp einem Attentat islamischer Fundamentalisten entgangen.

Nach Heidelberg zog die Familie, weil Mariams Mutter hier Physik studieren wollte. Mariam besuchte zunächst die Grundschule im Emmertsgrund, dann das Kurfürst-Friedrich-Gymnasium. Nach einem Umweg über die Internationale Gesamtschule (IGH), einem Auslandsjahr in Frankreich sowie einer ausgedehnten Kanadareise startete sie mit 19 Jahren schulisch durch. 2011 machte sie am Abendgymnasium Abitur, danach studierte sie an der London Metropolitan University Europäisches Finanzwesen; im Juli legte sie ihren Bachelor ab. Seit November lebt die 23-Jährige in Kabul und arbeitet an einem internationalen Projekt, das die wirtschaftliche und politische Situation in den einzelnen Kommunen Afghanistans untersucht.

Über Weihnachten war Mariam einen Tag lang in Heidelberg, um die Familie ihres Bruders und ihre Großmutter zu besuchen. Dann fuhr sie weiter nach München zu ihrer Mutter und ins Zillertal zum Skilaufen, am Sonntag fliegt sie nach Kabul zurück. Mit der RNZ zu sprechen war ihr trotz dieses eng getakteten Terminplans wichtig. "Den Medien fehlt oft der Einblick in das Alltagsleben in Krisengebieten", meint sie.

Mariam ist eine echte Weltbürgerin, sie spricht Deutsch, Englisch und Französisch fließend, auch ein bisschen Spanisch. Dari, das klassische Afghanisch, ist ihre Muttersprache. "Dass ich das kann und mich äußerlich von den Menschen in Afghanistan nicht unterschiede, macht mir das Leben in Kabul leicht", berichtet sie. Was nicht heißt, dass es einfach ist. Fühlst Du Dich sicher?, werde sie oft gefragt, und Mariams Antwort ist ein entschiedenes "Jein". Natürlich passe sie sich äußerlich dem Kleidungsstil afghanischer Frauen an. Das sei selbstverständlich und erleichtere es vor allem in ländlichen Gegenden, mit der Bevölkerung ins Gespräch zu kommen. "Ich trage meist eine lange Hose, ein langärmliges T-Shirt und ein Kopftuch", berichtet sie. Die meisten afghanischen Frauen haben etwa das Gleiche in ihrem Kleiderschrank, nicht alles sei Burka und Abbaya, wie das mantelförmige schwarze Ganzkörpergewand heißt.

"In der knapp 3,5-Millionen-Einwohner-Stadt Kabul ist es relativ ruhig, in den dünn besiedelten Provinzen hingegen ist Kidnapping nichts Ungewöhnliches", beschreibt Mariam die politische Lage. Doch auch in Kabul hätten viele Organisationen Sperrstunden eingerichtet und man müsse immer eine Genehmigung einholen, wenn man irgendwo hingehe. Doch Mariams Organisation ist recht klein, drei internationale und 13 afghanische Mitarbeiter arbeiten mit, die Vorschriften seien dementsprechend recht locker. "Es ist eine NGO, eine non-governmental organization. Wir bekommen keine regelmäßigen Finanzmittel und müssen für jedes Projekt neu Sponsoren suchen", erklärt sie.

Mariam hat durch ihre Sprachkenntnisse viele Vorteile: Die Interviews führt sie auf Dari, die Protokolle verfasst sie in Englisch. Anfang Dezember war sie mit einigen Kollegen unterwegs in Herad, einer Grenzprovinz zum Iran, um dort Interviews zu machen. "Wir wollen wissen: Wie ist die wirtschaftliche Lage der Bevölkerung? Wie kann man sie verbessern? Wie ist die Rolle der Frau?" nennt Mariam einige Beispiele. Das Wichtigste für sie sei, möglichst viel über Afghanistan zu lernen. "Ich muss erst verstehen, wie es ist, bevor ich anfangen kann zu helfen", weiß sie.

Eigentlich wollte Mariam in Kabul nur ein Praktikum machen, aber die junge Frau erwies sich als so kompetent, dass ihr Chef ihr einen Vertrag und eine Wohnung anbot. Mariam griff zu. "Unser Haus ist wie ein Studentenwohnheim, nur viel schöner", schwärmt sie. Im Garten wachsen Granatapfelbäume, Pfirsiche und Chilipflanzen, dazwischen tobt der Haushund. Dass der elektrische Strom öfter ausfällt und Wachen die Bewohner vor ungebetenen Gästen schützen, nimmt sie in Kauf.

2014 wird ein spannendes Jahr, sowohl für Afghanistan als auch für Mariam. "Wenn die Nato-Truppen abgezogen sind, werden die einheimischen Sicherheitstruppen es nicht alleine schaffen. Alle wollen natürlich in Frieden leben, aber alte Konflikte zwischen den Stammesältesten und Präsident Karzai könnten wieder aufbrechen", fürchtet sie.

Bis zum Sommer will Mariam noch in Kabul bleiben, um dann ihren Master und vielleicht eine Promotion zu machen. Wohin sie dann gehen will? "Keine Ahnung, vielleicht in die USA, vielleicht in die Niederlande", überlegt sie. Und die Heidelberger Ruperto Carola sei ja auch als exzellent bekannt.