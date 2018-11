Von Julia Naue Ob alte Karossen, die aussehen, als stammten sie aus einer längst vergangenen Zeit, oder bröckelige Fassaden ehemals prächtiger Bauten - in Havanna scheinen die Uhren stehen geblieben zu sein. 'Es gibt so Städte, die tragen ihren Mythos bereits im Namen', beschreibt Markus Kaesler die Hauptstadt Kubas. Er und Frank Eckardt reisten Anfang des letzten Jahres für einige Wochen nach 'La Habana' - wie die Metropole auf Spanisch heißt. Bewaffnet mit analogen Kameras wollten die beiden festhalten, was es vielleicht bald nicht mehr gibt: eine kommunistische Stadt. 'Wir wollten dort hin, solange das autoritäre System noch besteht', so Kaesler. Denn wer wisse schon, wie lange die Castro-Brüder, die das Land seit über fünf Jahrzehnten regieren, noch leben werden - und was ihr Tod verändern wird? Ihre Eindrücke haben Kaesler und Eckardt in zahlreichen Momentaufnahmen festgehalten. Die Ausstellung 'La Habana. Eine Stadt - Zwei Fotografen' ist noch bis zum Donnerstag, 23. Mai, in den 'Breidenbach-Studios' (Hebelstraße 18) zu bestaunen. Kaesler beschreibt seine Zeit in Havanna als faszinierend und irritierend zugleich. 'Die Verhältnisse, in denen die Menschen dort leben, sind real. Das sind keine Klischees für Touristen', sagt er. Ein wiederkehrendes Element in ihren Bildern sind alte Autos - amerikanische Oldtimer. Sie sind ein Überbleibsel aus der Zeit, in der noch amerikanische Wagen in das Land importiert werden durften. Mit dem Sieg der Revolution im Jahr 1959 und dem anschließenden Embargo kam der Import der US-Karossen zum Erliegen. Der Kauf neuer Fahrzeuge war fortan schwer bis unmöglich. Die Oldtimer prägen bis heute das Stadtbild Havannas. 'Es quietscht und hämmert. Aber in einem solchen Wagen zu sitzen - das fühlt sich unglaublich an', erzählt Eckardt. Für Nina Hoffmann, Besucherin der Ausstellung, spiegelt ein anderes Motiv den Charakter der Stadt wieder. Es ist das Bild eines zerfallenen, ehemals herrschaftlichen Treppenhauses. An der Wand im Hintergrund steht eine Rede Fidel Castros geschrieben. Sie endet mit den Worten 'Patria o Muerte', Vaterland oder Tod. Für Hoffmann offenbart diese Aufnahme das Wesen eines ganzen Landes. 'Das Politische wird in jede Nische des Lebens transportiert', erklärt sie. Gleichzeitig stehe der Verfall der historischen Gebäude auch für den Verfall der Kultur. Frank Eckardt hat einige seiner Bilder nicht konventionell gerahmt. Stattdessen sind die Schwarz-Weiß-Aufnahmen in Fensterrahmen eingefasst. Für den Besucher ist der Blick durch die Scheibe wie der Blick nach draußen - in eine andere Welt. 'Mir ist dieses 25 Kilo schwere Kunstwerk bei der Anbringung auf dem Boden aufgeschlagen' erzählt er. Dabei zersplitterte etwas Glas. 'Witzigerweise erkennt man das auf den ersten Blick fast gar nicht. Es fügt sich einfach ins Gesamtbild ein.' Kaesler und Eckardt hat der morbide Charme Havannas verzaubert. Sie wollten die Bilder, die man von Kuba im Kopf hat, für sich selbst überprüfen. 'Das Politische manifestiert sich im Alltag', so Kaesler. 'Und dennoch: Irgendwie war es dort trotzdem familiär.'

Von Julia Naue

Ob alte Karossen, die aussehen, als stammten sie aus einer längst vergangenen Zeit, oder bröckelige Fassaden ehemals prächtiger Bauten - in Havanna scheinen die Uhren stehen geblieben zu sein. "Es gibt so Städte, die tragen ihren Mythos bereits im Namen", beschreibt Markus Kaesler die Hauptstadt Kubas. Er und Frank Eckardt reisten Anfang des letzten Jahres für einige Wochen nach "La Habana" - wie die Metropole auf Spanisch heißt. Bewaffnet mit analogen Kameras wollten die beiden festhalten, was es vielleicht bald nicht mehr gibt: eine kommunistische Stadt.

"Wir wollten dort hin, solange das autoritäre System noch besteht", so Kaesler. Denn wer wisse schon, wie lange die Castro-Brüder, die das Land seit über fünf Jahrzehnten regieren, noch leben werden - und was ihr Tod verändern wird? Ihre Eindrücke haben Kaesler und Eckardt in zahlreichen Momentaufnahmen festgehalten. Die Ausstellung "La Habana. Eine Stadt - Zwei Fotografen" ist noch bis zum Donnerstag, 23. Mai, in den "Breidenbach-Studios" (Hebelstraße 18) zu bestaunen.

Kaesler beschreibt seine Zeit in Havanna als faszinierend und irritierend zugleich. "Die Verhältnisse, in denen die Menschen dort leben, sind real. Das sind keine Klischees für Touristen", sagt er. Ein wiederkehrendes Element in ihren Bildern sind alte Autos - amerikanische Oldtimer. Sie sind ein Überbleibsel aus der Zeit, in der noch amerikanische Wagen in das Land importiert werden durften. Mit dem Sieg der Revolution im Jahr 1959 und dem anschließenden Embargo kam der Import der US-Karossen zum Erliegen. Der Kauf neuer Fahrzeuge war fortan schwer bis unmöglich. Die Oldtimer prägen bis heute das Stadtbild Havannas. "Es quietscht und hämmert. Aber in einem solchen Wagen zu sitzen - das fühlt sich unglaublich an", erzählt Eckardt.

Für Nina Hoffmann, Besucherin der Ausstellung, spiegelt ein anderes Motiv den Charakter der Stadt wieder. Es ist das Bild eines zerfallenen, ehemals herrschaftlichen Treppenhauses. An der Wand im Hintergrund steht eine Rede Fidel Castros geschrieben. Sie endet mit den Worten "Patria o Muerte", Vaterland oder Tod. Für Hoffmann offenbart diese Aufnahme das Wesen eines ganzen Landes. "Das Politische wird in jede Nische des Lebens transportiert", erklärt sie. Gleichzeitig stehe der Verfall der historischen Gebäude auch für den Verfall der Kultur.

Frank Eckardt hat einige seiner Bilder nicht konventionell gerahmt. Stattdessen sind die Schwarz-Weiß-Aufnahmen in Fensterrahmen eingefasst. Für den Besucher ist der Blick durch die Scheibe wie der Blick nach draußen - in eine andere Welt. "Mir ist dieses 25 Kilo schwere Kunstwerk bei der Anbringung auf dem Boden aufgeschlagen" erzählt er. Dabei zersplitterte etwas Glas. "Witzigerweise erkennt man das auf den ersten Blick fast gar nicht. Es fügt sich einfach ins Gesamtbild ein." Kaesler und Eckardt hat der morbide Charme Havannas verzaubert. Sie wollten die Bilder, die man von Kuba im Kopf hat, für sich selbst überprüfen. "Das Politische manifestiert sich im Alltag", so Kaesler. "Und dennoch: Irgendwie war es dort trotzdem familiär."