Von Denis Schnur

Es ist jedes Jahr dasselbe: Wenn es im Winter friert, platzt reihenweise der Straßenbelag auf. Im Frühling sind die Fahrbahnen der Stadt dann voller Schlaglöcher. Das sieht dieses Jahr nicht anders aus: Zwar gibt es trotz des langen Winters keine größeren Schäden als in anderen Jahren, doch vor allem die Straßen in Handschuhsheim und Neuenheim weisen teilweise gefährliche Schlaglöcher auf. Hier haben die wenigsten Straßen einen frostsicheren Aufbau. Im Winter läuft dann Wasser in Zwischenräume, das sich ausdehnt, wenn es gefriert. Daher kommen die tiefen Risse im Straßenbelag.

So auch in der Weberstraße in Neuenheim, in der sich Oberbürgermeister Eckart Würzner am Donnerstag die Fortschritte bei der Ausbesserung anschaute. Er betonte, dass viele Straßen in der Stadt "dringenden Sanierungsbedarf" aufweisen und die Arbeiten jetzt nach Ende des Frostes endlich beginnen können. Dauerhaft müssten sie jedoch komplett erneuert werden, denn sonst entstehe "ein Flickenteppich, bei dem man jedes Jahr wieder nachbessern muss." So müsse die Beseitigung der Schlaglöcher als Instrument für die Übergangszeit gesehen werden.

Um die benötigte Kompletterneuerung voranzutreiben, wurde im Haushalt 2013/14 erneut das Sonderprogramm zur Straßenerneuerung mit 3,3 Millionen Euro eingeplant, das 2011 zum ersten Mal aufgelegt wurde und schon Wirkung zeigt: Wenn von man der Weberstraße nur ein paar Hundert Meter in Richtung Süden geht, sieht man in der Schröderstraße den komplett neuen Asphaltbelag, der diese Woche fertiggestellt wurde und jetzt frostsicher sein soll. Das ist aber nur der Anfang: Mit den Mitteln aus dem Programm sollen demnächst 17 weitere Straßenabschnitte auf den neuesten Stand gebracht und langfristig "sicher" gemacht werden.

Mit 1500 Euro pro laufendem Meter sind die Kosten für die Erneuerung zwar nicht gerade gering, aber Jürgen Weber, der Leiter des städtischen Tiefbauamtes, betonte, dass eine grundlegende Sanierung die Stadt auf Dauer billiger zu stehen komme. Nach der Ausbesserung des Schlaglochs in der Weberstraße fürchtete er auch, "dass wir nach einem strengen Winter hier noch einmal das gleiche Problem haben werden".

Dennoch muss es in vielen Straßen für eine Übergangszeit reichen, bevor auch diese komplett saniert werden können. Die Reparaturarbeiten werden in den nächsten Wochen im Hochbetrieb laufen. Das Tiefbauamt hofft, schon Mitte bis Ende Mai die gröbsten Schäden behoben zu haben. "Bis alle Schäden beseitigt sind, wird es aber eher Spätsommer", so Weber.

Einen Beitrag zur Beseitigung von gefährlichen Schlaglöchern können auch die Bürger selbst leisten. Zwar gebe es regelmäßige Straßenbegehungen durch das Amt für Verkehrsmanagement, dennoch bittet Würzner um Unterstützung: "Wer ein Schlagloch entdeckt, kann dies umgehend im Internet melden, damit sich die Stadtverwaltung darum kümmern kann." Das Meldewesen wurde im letzten Jahr gestartet und scheint sich bewährt zu haben. So kann die Stadt schneller auf neue Schäden reagieren.

Fi Info: Schlagloch gefunden? Melden Sie es der Stadtverwaltung im Internet unter http://stdhd.de/schaeden.