Von Sebastian Riemer

Samstagnachmittag. Eine Wohnung in einem großen, anonymen Haus im Stadtteil Bergheim. Jemand klingelt. Der Bewohner öffnet die Wohnungstür - und fällt fast rückwärts um vor Schreck.

Drei grausliche Gestalten stehen da. Weiße Masken, Kapuzenpulli. Stumm, wie versteinert. Der Herausklingelte fängt sich und fragt: "Was kann ich für euch tun?" Weiterhin wortlos reicht einer der drei dem Mieter einen Zettel. Darauf steht, ohne Punkt und Komma: "Hallo wenn sie diese Cola kriegen oder bekommen wollen wir ihnen zunächst sagen dass wir ihnen nichts böses wollen und einfach nur nett sein wollen wenn sie ihren bekannten oder Freunden davon erzählen nennen sie mich: Das Phantom".

Die drei Gestalten, die also offenbar in friedlicher Absicht gekommen sind, warten, bis der Zettel gelesen ist. Dann überreicht einer eine Dose Cola. Die Drei nicken, drehen sich um. Und gehen.

Wer sind diese Phantome? Und was soll das überhaupt? Wie es der Zufall will, ist der Bewohner RNZ-Redakteur. Er ruft den Dreien hinterher: "Männer, Moment mal, ich bin Journalist." Sofort machen alle Drei auf dem Absatz kehrt, einer murmelt: "Ach so, na dann." Sie ziehen die Masken ab. Darunter kommen drei 14-jährige Jungs zum Vorschein. Sie sind aufgeregt. Und können ihr Glück kaum fassen. Ihre Namen wollen sie nicht in der Zeitung lesen. Aber über "Das Phantom" solle man schon schreiben. "Wir wollen einen Hype schaffen", sagt einer.

Es gibt da diese TV-Werbung, in der ein paar junge Leute einer älteren Dame eine Cola überreichen. Das brachte die drei Schüler auf die Idee. "Zuerst haben wir es in der Hauptstraße probiert." Dort noch ohne Masken. Sie überreichten einfach wildfremden Leuten die Dosen. "Aber viele haben abgelehnt, die dachten wohl, die seien vergiftet."

Dass jemand einem Fremden einfach so ein Geschenk machen will - damit rechneten die Heidelberger wohl nicht. Also haben die Drei ihren Plan modifiziert. Sie kauften sich weiße Masken, malten die griechischen Buchstaben Delta und Pi darauf (für "Das Phantom"), druckten den Erklärzettel aus und zogen mit ihrem Rucksack voller Dosen los.

"Wir wollen den Leuten Freude schenken." Und die Cola-Aktion, die sei auch erst der Anfang. Außerdem gebe es bald vielleicht auch eine eigene Facebook-Seite, um den Hype anzufachen.

Dann ziehen die Phantome ihre Masken wieder auf. Und klingeln beim Nächsten.