Am 8. März 1966 traten im Restaurant der Stadthalle vier Frauen zur "Miss Heidelberg"-Wahl an. Die hier abgebildeten Damen waren bereits gekürt (von links): "Miss Elegance", "Miss International", "Miss Sex" und "Miss Mannheim". Fotos: Ballarin

Von Micha Hörnle

Heidelberg. Die Heidelberger ließ es ziemlich kalt, als am 8. März 1966 die erste und auch letzte „Miss Heidelberg“ gewählt wurde. Zeitweise hatte man den Eindruck, dass fast mehr Damen durch das fast leere Stadthallen-Restaurant stöckelten als Herren an den Tischen saßen.

Auch nach 50 Jahren liest sich die ganze Veranstaltung dubios: Da stellte sich ein Herr Schmid aus Zürich in schwerem Schweizer Dialekt als Direktor der „Europa-Film-AG“ vor, auf den Tischen lag stapelweise Werbematerial der Firma, die die Badeanzüge – angeblich alle aus Nizza – hergestellt hatte, es knarrte der niedrige Laufsteg, und kein Gast wollte zunächst in die dreiköpfige Jury berufen werden. Die musste in Punkten von eins bis zehn die Kandidatinnen in den Kategorien „Eindruck“, „Figur“, „Kopf“, „Gang“ und „Total“ bewerten, und Herr Schmid verriet, so schrieb Reporterin Lore Wolf, „bei jedem Durchgang die Maße, dankte für Beifall, ob gespendet oder nicht“.

Wolf missfiel „dieses seltsame Miss-Vergnügen“ wohl derart, dass sie den Namen der Siegerin beharrlich verweigerte: „Eine 19-jährige Sekretärin, tatsächlich aus Heidelberg, errang den Siegeslorbeer, beziehungsweise die in Klarsichtpapier verpackten Kunststoff-Fliederdolden, die auch am Tag zuvor schon ,Miss Mannheim’ in den Arm gelegt bekam“ und die „offensichtlich zum Inventar der Europa-Film-AG gehörten“.

Die sichtlich überraschte Siegerin bekam neben den Kunstblumen noch viel Papier: die Berechtigung, an der Wahl der „Miss Kontinent“ teilzunehmen, einen Gutschein für drei Wochen an der Côte d’Azur (inklusive Begleitung) plus 3500 Mark – und schließlich eine Rolle im Film „Badeköniginnen 66“, der wohl nie gedreht wurde. Immerhin, so schrieb Wolf: „Die Veranstaltung hinterließ, materiell gesehen, keine Geschädigten – wenn man mal vom Eintrittsgeld absieht.“