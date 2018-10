hö. Über fünf Stunden ging nichts mehr im Handschuhsheimer Ortskern: Ein 7,5-Tonner aus Groß-Gerau hatte sich gegen 10.20 Uhr an der Kreuzung Rolossweg/ Steckelsgasse festgefahren. Der Mann wollte mit seinem Wagen, der Dixi-Toiletten geladen hatte, in Richtung Handschuhsheimer Landstraße fahren, bis er am Restaurant "Cesarino" weder vor noch zurück konnte. Kurz zuvor hatte er bereits eine Hauswand gestreift, an der offenbar kein Schaden entstanden ist. Die Berufsfeuerwehr wusste auch nicht mehr weiter, nachdem sie vergeblich versucht hatte, durch Abflexen eines Metallpollers direkt an der "Cesarino"-Treppe, das Fahrzeug freizubekommen. Dann musste ab 14.50 Uhr ein Kran der Firma Scholl ran, der die Dixi-Häuschen von der Ladefläche hob. Mit Hilfe von Kanthölzern rollte dann endlich der Laster sachte über die Treppe auf die Handschuhsheimer Landstraße. Um 15.40 Uhr war die Fahrbahn frei.