Von Heidelberg aus auf die große Bühne: Daniel Mehrsadeh macht bei der Castingshow 'The Voice of Germany' mit. Foto: Hentschel

Von Anica Edinger

Die ersten Folgen sind im Kasten: Heute Abend startet auf Pro Sieben (20.15 Uhr) die vierte Staffel der Castingshow "The Voice of Germany". Mit dabei in diesem Jahr ein Heidelberger. Der 21-jährige Daniel Mehrsadeh hat es in die sogenannten "Blind Auditions" geschafft - hier wird er singen in der Hoffnung, dass sich einer der vier Juroren umdreht und ihn in sein Team holt. Daniel weiß zwar schon, wie weit er es geschafft hat, verraten darf er das aber noch nicht. Die Talente-Agentur verriet nur so viel: eine Berichterstattung lohnt sich.

Daniel, es gibt viele Castingshows im deutschen Fernsehen. Bei "Deutschland sucht den Superstar" springt in der dritten Runde sogar noch ein Urlaub in die Karibik raus. Wieso also ausgerechnet "The Voice of Germany"?



Vor allem, weil "The Voice" für mich keine Casting-, sondern eine Musikshow ist. Dort ist es nämlich so, dass geniale Stimmen teilweise nicht einmal im Fernsehen gezeigt werden. Die sieben da richtig aus. Gegen DSDS habe ich auch nichts. Für mich steht dabei aber die Musik zu sehr im Hintergrund. Wenn du da eine Top-Story zu erzählen hast, hast du gleich gute Karten.

Auch bei "The Voice" werden teilweise die Lebensgeschichten der Kandidaten erzählt. Was hast Du zu berichten?



Ich habe das Gefühl, ich bin der Normalo der Staffel. Es gibt viele Leute dort, die dagegen sehr interessante Persönlichkeiten sind.

Du hast also ein völlig intaktes Leben?



Ja, eigentlich schon.

Oft wird an Castingshows kritisiert, dass die Kandidaten zu wenig Freiheiten haben, etwa in der Songauswahl. Wie ist das bei "The Voice"?



Die Musikredaktion setzt sich dort mit den Talenten auseinander und macht einem dann Vorschläge, die kann man annehmen oder nicht. Man konnte auch einen Zettel ausfüllen und die Musik darauf schreiben, die man mag.

Und wie sieht es mit der Kleiderauswahl aus?



Es wird schon geschaut wegen der Klamotten, manchmal kann man seine eigenen anlassen manchmal bekommt man etwas. Die Klamotten müssen ja auch zur Bühne passen. Ein schwarzes Hemd wäre nicht so gut.

Wie hast du dich denn beworben? Mit einem Video?



Nein, man geht zu einem offenen Casting. In meinem Fall musste ich nach Frankfurt. Dort gab es insgesamt drei Runden.

Und wer hat euch dort bewertet?



Dort waren Vocal-Coaches und Mitarbeiter der Redaktion und der Produktion. Sie haben auch Videos von uns aufgezeichnet, dann gab es noch einmal eine Auswahlrunde in Berlin. Und dann musste man auf eine E-Mail warten, in der stand, ob man zu den "Blind Auditions" darf.

Was ist denn in Berlin noch passiert?



Wir haben viel geprobt und Briefings gehabt für Sachen, die noch kommen werden: Interviews wie hier jetzt zum Beispiel oder auch Facebook- und Twitter-Auftritte. Es wäre ja auch total unverantwortlich, die Leute einfach so in Interviews zu schicken.

Hand aufs Herz: Aus den meisten Castingshow-Gewinnern werden keine großen Stars. Was erhoffst du dir von der Teilnahme?



Ich möchte meinen Bekanntheitsgrad so steigern, dass ich andere Leute kennenlerne und Kontakte aufbauen kann. Es muss nicht sein, dass mich die Leute auf der Straße erkennen.

Du denkst also auch, dass du durch die Sendung nicht groß rauskommen wirst?



Nicht allein durch dieses Format. Aber durch die Kontakte könnte ich es vielleicht schon erreichen.

Was sind denn deine Ziele?



Mein großes Vorbild ist Justin Timberlake. In die Richtung möchte ich, das spricht ja schon für sich.