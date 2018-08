hob. Die Aktion "Plus 5 - Minuten, die schützen" zeigt Wirkung. Die Heidelberger Radler haben offenbar dazugelernt. Und das ist kein Wunder, denn seit Ende der Sommerferien waren Polizei und städtischer Gemeindevollzugsdienst sehr fleißig. In den vergangenen drei Wochen wurden 476 Verkehrsteilnehmer verwarnt, davon 465 Radler. 400 benutzten den Radweg in die falsche Richtung, 18 waren verbotenerweise auf dem Gehweg unterwegs, weitere 36 wurden ermahnt, weil sie während der Fahrt ein Handy oder einen MP3-Player benutzten. Sie alle erhielten im Rahmen der Aktion einen freundlichen "Denkzettel" - einen Flyer, mit dem die Polizei auf die Aktion "Plus 5" hinweist und Tipps für einen sicheren Weg zur Arbeit gibt. Nur Rotlichtverstöße, wovon es immerhin noch 18 gab, wurden mit einem Bußgeld geahndet.

Inzwischen gebe es rund ein Drittel weniger "Geisterfahrer", freut sich Polizeidirektor Dieter Schäfer über den Erfolg der Aktion. Als Dankeschön verteilten gestern Vormittag Vertreter des städtischen Amts für Verkehrsmanagement, des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs und der Polizei auf der Ernst-Walz-Brücke 600 Tüten - mit jeweils einem Rosinenbrötchen und einem Apfel - an Radler, die die Verkehrsregeln einhielten. Und diese Aktion sorgte bei allen für gute Laune.