kapp. Verantwortung übernehmen für die selbst verschuldeten Umweltschäden - mit dem Projekt "Climate fair to go" ist das in Zukunft (jedenfalls beim Kaffee trinken) ganz einfach. Die Kunden sollen "einfach mal fair sein und die Umweltkosten eines Kaffeebechers zum Mitnehmen übernehmen", wie Peter Kolbe, der Vorsitzende der Klimaschutzplus-Stiftung, erklärt. Gemeinsam mit der Klimaschutz- und Energieberatungsagentur (Kliba), der Climate Alliance und dem Institut für Energie- und Umweltforschung (IFEU) wurde das Konzept entwickelt, das gestern auf dem Marktplatz vorgestellt wurde.

Bereits in zwei Cafés der Stadt wird das Projekt seit gestern umgesetzt. Im Florian Steiner Café in Neuenheim und im Backshop Heinstein's haben die Kunden künftig die Wahl zwischen drei Möglichkeiten: Entweder sie nehmen sich ein paar Minuten Zeit und setzen sich mit einer Tasse ins Café, oder sie bringen eine eigene Tasse mit - oder sie nutzen die dritte Möglichkeit: Sie trinken den Kaffee aus einem Pappbecher zum Mitnehmen - dafür muss man dann allerdings zehn Cent mehr zahlen. "Das Problem ist, dass die Produktion eines jeden Bechers für Umweltschäden sorgt. Wir sagen: Zahl die Umweltkosten für den Luxus, den Du Dir gönnst", stellt Kolbe das Konzept vor. Die zehn Cent werden als Spende direkt an die Klimaschutzplus-Stiftung weitergegeben, die in Heidelberg lokale und regionale Klimaschutzprojekte unterstützt. "Am erfolgreichsten wäre das Projekt, wenn gar kein Geld bei der Stiftung ankommt. Das würde nämlich bedeuten, dass die Kunden eigene Tassen mitbringen oder sich die Zeit nehmen und sich ins Café setzen. Für die Umwelt wäre das am besten", erklärt Kolbe lachend.

Florian Steiner, Inhaber des gleichnamigen Cafés, war gleich von der Idee begeistert: "Wir hatten keine Ahnung, wie viele Becher wir jeden Tag vertreiben. Als wir das dann mal gezählt haben, waren wir extrem überrascht, weil es so viele sind. Deshalb glaube ich, dass das Projekt ein Schritt in die richtige Richtung ist, um bei den Kunden ein Bewusstsein zu schaffen." Dietmar Kettner, Inhaber des Heinstein's, sieht das ähnlich: "Wenn man Kinder und Enkel hat, denkt man viel an die Zukunft und will nicht die eigene Schuld auf kommende Generationen abwälzen. Deshalb bin ich bei dem Projekt sehr gerne dabei. In meinem Café habe ich viel Kontakt mit Schülern, und auch die finden das Projekt unterstützenswert, dafür zahlen sie gerne auch zehn Cent mehr."

Die Stadt ist von dem Projekt ebenfalls überzeugt. Immerhin entstand die Idee dazu im Rahmen der Bürgerbeteiligung zum "Masterplan 100 Prozent Klimaschutz in Heidelberg", der dafür sorgen soll, dass bis 2050 unter anderem die CO2-Emissionen um 95 Prozent reduziert werden. "Zehn Cent mehr zu verlangen, ist für die Geschäfte schon ein kleines Wagnis. Gerade deshalb freuen wir uns, dass bereits zwei Cafés hier in Heidelberg mitmachen", sagt Hans-Wolf Zirkwitz, der Leiter des städtischen Amts für Umweltschutz. Es gebe immer eine recht große Diskrepanz zwischen umweltbewusstem Denken und dem tatsächlichen Handeln. "So gibt es aber eine ganz einfache Möglichkeit, beim Klimaschutz aktiv mitzumachen", meint Zirkwitz. Ein weiteres Ziel haben die Organisatoren auch schon: Die Verbreitung der Idee in Heidelberg, aber am besten auch noch bundesweit.