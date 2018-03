hö. Ihre Studienzeit in Heidelberg brachte die Französin Alice Habersack - mittlerweile lebt sie mit ihrem deutschen Mann und zwei Kindern in Aschaffenburg - auf das Thema ihrer Dissertation: Vor zehn Jahren kam die 32-Jährige mit dem "Erasmus"-Austauschprogramm an den Neckar und begann, über die Situation der Zwangsarbeiter zu forschen (auch wenn sie lieber von "Fremdarbeitern" schreibt). Dabei hatte sie Glück, denn das Stadtarchiv hatte kurz zuvor von den Amerikanern einen Archivschatz erhalten: 31 000 Karteikarten über 27 000 Einzelschicksale. So konnte Habersack rekonstruieren, dass sich im Zweiten Weltkrieg etwa 12 000 Zwangsarbeiter in Heidelberg aufhielten. Die wurden hier - im Gegensatz zu Mannheim - kaum in kriegswichtigen Bereichen eingesetzt. Und doch: "Ohne den Einsatz dieser Leute hätte die Stadt nicht funktioniert", folgert der Leiter des Stadtarchivs, Peter Blum.

Für Blum war "dieses Thema überfällig", auch der Heidelberger Historiker Volker Sellin, der bei Habersacks Dissertation Zweitkorrektor war, hält das Buch, das gestern vorgestellt wurde, für ein "Geschenk für die Stadt". Nicht nur weil das Schicksal dieser lange vernachlässigten Opfergruppe des NS-Regimes zum ersten Mal für Heidelberg aufgearbeitet wurde - schließlich liegen längst Arbeiten für Mannheim, Karlsruhe und Pforzheim vor. Sondern auch weil den einzelnen Schicksalen erstmals "ein Gesicht gegeben" wurde (Blum). Damit soll auch die "negative Erinnerung" an die Zwangsarbeiter, die meist "in der grauen Masse verschwinden", wie Blum sagte, gekontert werden. Und die 145 im Buch abgebildeten Porträts zeigen ganz gewöhnliche Menschen. OB Eckart Würzner lobte diese "wichtige Veröffentlichung", die Stadt wolle sie in den Schulunterricht einbauen und zum Gegenstand der Erinnerungskultur machen. Zumal es sich, so Reiner Schmidt vom Verlag Regionalkultur, an den interessierten Laien richtet und mit 24,80 Euro erschwinglich ist.

Nur: Eine Einladung der Stadt an ehemalige Zwangsarbeiter, Heidelberg einmal wieder zu besuchen - ein solches Programm gibt es bei den ehemaligen jüdischen Einwohnern Heidelbergs -, wird es kaum geben, so Blum. Denn bisher konnte die Stadt nur die Verbindung zu einem Betroffenen herstellen; das Schicksal der allermeisten Fremdarbeiter nach 1945 bleibt im Dunkeln.

Info: Alice Habersack: Fremdarbeiter in Heidelberg während des Zweiten Weltkriegs, Verlag Regionalkultur, 368 Seiten, 176 Abbildungen, 24,80 Euro.