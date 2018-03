hö. Eine Stunde lang gehen am Samstag, 19. März, an zentralen Punkten der Stadt die Lichter aus. Die Stadt beteiligt sich zum sechsten Mal an der weltweiten Aktion "Earth Hour". Damit setzen die Umweltorganisation World Wide Fund for Nature (WWF) und mehrere Tausend Städte in über 160 Ländern ein Zeichen für den Klimaschutz. Mit dabei sind in diesem Jahr wieder bekannte Gebäude wie der Big Ben in London, die Chinesische Mauer und das Brandenburger Tor.

In Heidelberg bleiben von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr zahlreiche Sehenswürdigkeiten im Dunkeln: das Schloss, die Stadthalle, die Alte Brücke, die Heiliggeistkirche, die Jesuitenkirche, die Sankt-Anna-Kirche, das Hotel Zum Ritter, das Stift Neuburg, die Grenzhöfer-Weg-Brücke und das Institut für Übersetzen und Dolmetschen in der Hauptstraße. Daneben wird auch die Beleuchtung der Bäume auf dem Neckarvorland, des Marktplatzes Neuenheim, der Bäume auf der Schwetzinger Terrasse sowie der Sitzbänke an der Kindertagesstätte in der Bahnstadt abgeschaltet. Für die Sicherheit notwendige Straßen- oder Notbeleuchtungen bleiben natürlich an.

Auch Bürger, Unternehmen, Vereine und Institutionen können sich im Internet unter www.wwf.de/earthhour anmelden und einen eigenen Beitrag zu mehr Klimaschutz leisten - indem man beispielsweise Fassaden-, Zimmer- oder Landschaftsbeleuchtungen abschaltet. Im vergangenen Jahr beteiligten sich über 7000 Städte in mehr als 160 Ländern an der Aktion, die 2007 in Australien begann und seitdem zum weltweiten Phänomen wurde. In Deutschland waren es 227 Städte und Gemeinden - rund ein Drittel mehr als im Vorjahr.

Die "Earth Hour" ist unter Umweltschützern nicht unumstritten, sie beklagen den rein symbolischen Gehalt dieses internationalen Events. Es sei viel sinnvoller, so sagt zum Beispiel der NABU, nicht das Licht auszuschalten, sondern auf Energiesparlampen und Ökostrom zu setzen. Tatsächlich fällt die Einsparung des Klimakillers CO2 während der "Earth Hour" kaum ins Gewicht - selbst bei großer Beteiligung. Allerdings sind auch die anfangs befürchteten Stromschwankungen oder Netzausfälle nicht eingetreten.