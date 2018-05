Heidelberg-Boxberg. (pop) So wie es aktuell aussieht, könnte sich der in wachsenden Schülerzahlen zum Ausdruck kommende Erfolg der Waldparkschule wenig erfreulich auf den Stadtteilverein auswirken. Denn der in der Schule eingerichtete Vereinsraum wird, wie Vorsitzender Ingo Smolka bei der Jahreshauptversammlung bekannt gab, alsbald als Klassenraum benötigt. Dann wäre der Stadtteilverein der einzige ohne eigenen Raum.

Eingeleitet hatte Smolka die Zusammenkunft mit einem Überblick über die Struktur des Stadtteils. Demnach leben auf dem Boxberg derzeit 4170 Einwohner. Da dies einem Zuwachs von 39 Personen entspreche, gehe er davon aus, dass der Boxberg "wieder mal ein bisschen wächst" und der Abwärtstrend beendet sei.

Doch auch zwei andere Zahlen sorgten bei seinen Zuhörern für einen Oha-Effekt: Nämlich zum einen, dass 19,6 Prozent der Boxberger jünger als 18 Jahre sind. Diesem Fakt geradezu diametral gegenüber steht freilich das Durchschnittsalter der alles in allem 119 Mitglieder des Stadtteilvereins. Dieses beläuft sich laut Smolka auf sage und schreibe 71 Jahre. So gesehen, ist er selbst, der am 20. Februar 1967 auf dem Boxberg zur Welt gekommen ist, mithin ein Jüngling.

Dennoch kündigte der 50-Jährige unmittelbar vor seiner einstimmig vollzogenen Wiederwahl an, in zwei Jahren nicht erneut kandidieren zu wollen. Er begründete dies nicht zuletzt damit, dass sein Ehrenamt mittlerweile "fast ein Vollzeitjob" geworden sei. Untermauert hatte er dies zuvor mit einer echt beeindruckenden Tätigkeitsbilanz.

Demnach hätten im vergangenen Jahr elf Bürgersprechstunden stattgefunden und zehn Sitzungen des Stadtteilvereins. Hinzu gekommen seien eine ganze Reihe von Veranstaltungen, darunter auch der Martinszug. Gerade dieser, blickte Smolka zurück, habe "uns Bauchschmerzen gemacht". Und zwar deshalb, weil der Zug nicht von der Polizei begleitet worden sei.

Dafür aber von Mitgliedern des Stadtteilvereins, die nach seinen Worten von Autofahrern, die aufgrund des Zuges keine freie Fahrt gehabt hätten, "mehrfach beschimpft" worden seien. Einige von diesen seien sogar mit ihrem Auto direkt auf ihn zugefahren. Daher stelle sich nun die Frage, "ob wir uns das weiterhin leisten können aus Sicherheits-, Versicherungs- und Personalgründen".

Neben Smolka wurden seine Stellvertreter Renate Deutschmann und Andreas Herth, der Schriftführer Georg K. Schmitz sowie die Beisitzer Elke Eggers, Erna Gramlich und Bernhard Schwall gewählt. Neuer Schatzmeister ist Erhan Sönmez, der damit in die Fußstapfen von Tine Schneider trat. Letztgenannte kandidierte nicht mehr, weil sie vom Boxberg wegzieht.