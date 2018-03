Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Editha Schaefer saß an einem Augustsommertag im Garten ihres Hauses im Mühltal in Handschuhsheim, als sie ein lautes Summen hörte. "Ich dachte zuerst an einen Wespenschwarm." Doch stattdessen stand auf Höhe des Dachfirsts ein unbekanntes Flugobjekt in der Luft. "Ich war fasziniert von dieser ungewöhnlichen Entdeckung." Sie wollte das Ding für ihren Enkel fotografieren, doch just als sie die Kamera anhob, "flog es im Bruchteil einer Sekunde davon", erinnert sich die 72-Jährige. Das schnelle Entschwinden gab ihr zu denken. Sie fragte bei der Polizei nach, was es damit auf sich habe. "Da erfuhr ich erst, dass das eine Drohne ist - und dass die auch fotografieren können."

Tatsächlich haben in den vergangenen Wochen viele Bewohner im Mühltal die vom Boden gesteuerten Flugobjekte gesehen. "Ich kenne vier Nachbarn, über deren Grundstücke Drohnen flogen", sagt Schaefer. Und dann wurde ein paar Tage nach der ersten Sichtung ein paar Häuser weiter auch noch eingebrochen. Manche fragen sich nun: Späht jemand mit der Drohne Häuser für Einbrüche aus?

"Wir kennen keinen Fall, in dem vor einem Wohnungseinbruch nachweislich eine Drohne zum Ausspähen genutzt wurde", sagt Heiko Kranz vom Polizeipräsidium Mannheim. Und auch ansonsten habe es in Heidelberg in letzter Zeit keine aktenkundigen Vorfälle mit Drohnen gegeben - auch wenn die britische Polizei unlängst vor "Einbrecherdrohnen" warnte.

Da Drohnen binnen weniger Jahre fast schon ein Massenphänomen wurden, ändert sich auch die Rechtslage stetig. In Baden-Württemberg dürfen Drohnen aktuell innerhalb geschlossener Ortschaften fliegen - aber mit einigen Einschränkungen: nur von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang und nicht über Menschenansammlungen, Unglücksorten oder Gefängnissen. Zudem muss der "Pilot" am Boden seine Drohne immer in Sichtweite steigen lassen.

Die gewerbliche Nutzung von Drohnen ist strenger reglementiert als die private. Grundsätzlich gilt aber: Die Privatsphäre anderer Personen sowie der Datenschutz sind zu wahren. "Es geht natürlich nicht, dass man mit einer Drohne etwa über eine Sichtschutzhecke fliegt, um dort zu fotografieren", sagt Sabine Aman, im Regierungspräsidium Karlsruhe zuständig für den Bereich "Unbemannte Luftfahrtgeräte". Das bedeutet aber nicht, dass Flüge über privaten Grundstücken generell verboten sind. Entscheidend ist die Flughöhe - und ob die Drohne eine Kamera hat.

Aman verweist dazu auf ein Urteil des Amtsgerichts Potsdam. Das hatte im Januar einer Frau Recht gegeben, die gegen ihren Nachbarn geklagt hatte, weil der mit einer Drohne über ihr Grundstück flog - als sie auf ihrer Sonnenliege im Garten lag. Zwar sei der Luftraum für solcherlei Drohnen im Allgemeinen frei, doch gehe das Persönlichkeitsrecht der Klägerin in diesem Falle vor - obwohl der Drohnenpilot beteuerte, er habe keine Aufnahmen gemacht und 50 Meter Abstand gehalten.