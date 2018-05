Von Timo Teufert

Auch wenn es in diesem Jahr keinen verkaufsoffenen Sonntag in Heidelberg gibt, hat sich der Citymarketingverein Pro Heidelberg zusammen mit den Einzelhändlern für die Kunden etwas ganz besonderes einfallen lassen: Am kommenden Samstag, 27. April, kann man im Rahmen der "Heidelberger Einkaufsnacht" nicht nur bis 23 Uhr nach Herzenslust shoppen, es gibt auch ein umfangreiches Rahmenprogramm mit zahlreichen Aktionen, die zum Verweilen einladen.

Im Vordergrund der "Heidelberger Einkaufsnacht" steht natürlich das Einkaufen. Bereits zum zwölften Mal veranstaltet Pro Heidelberg eine solche Einkaufsnacht. Und zwei weitere Termine stehen für 2013 bereits fest: Auch am 5. Oktober und am 14. Dezember sollen die Geschäfte in der Stadt länger aufhaben. Neu ist in diesem Jahr Rahmenprogramm, das für Groß und Klein etwas bietet:

> Die "Tour du Chocolat" bieten bei dieser Einkaufsnacht erstmals neun Chocolatiers aus der Altstadt an. Sie haben sich zusammengeschlossen, um im Rahmen einer Entdeckertour über das Thema Schokolade zu informieren. Zwischen 10 und 18 Uhr kann man mitmachen und Schokoladenpräsente im Wert von 300 Euro gewinnen. Wer teilnehmen möchte, braucht einen Aktionsflyer, den es zum Beispiel bei der Chocolaterie St. Anna No 1 in der St. Anna-Gasse, in der Chocolaterie Roco in der Hauptstraße 6 oder beim Café Schafheutle in Hauptstraße 94 gibt.

> Ein Toskanischer Markt erwartet die Besucher der Einkaufsnacht auf dem Universitätsplatz. Im Rahmen seines Kulturfestivals Italia veranstaltet der deutsch-italienische Verein "Volare" diesen Markt und lädt zwischen 9 und 20 Uhr zu toskanischen Spezialitäten wie Prosciutti, Käse, Wein und handgemachten Cantuccini ein. Anlässlich der Einkaufsnacht findet auch ein abwechslungsreiches Kinderprogramm auf dem Uniplatz mit Bastelwerkstatt und Tarantella für Kinder statt.

Im hinteren Teil des Universitätsplatzes erfolgt am Samstag die Ausgabe der Startnummern für den SAS-Halbmarathon. Verbunden mit der obligatorischen Pastaparty zwischen 17 und 20 Uhr. Für die musikalische Untermalung sorgt das Holger Weitz Trio.

> Auch ein roter Faden wird sich am 27. April durch die Altstadt ziehen. Die Einzelhändlerinitiative "Roter Faden" startet im Rahmen der Einkaufsnacht wieder ihre "Rote Faden-Aktion". Dabei wird ein 7,2 Kilometer langes, rotes Klebeband über das Altstadtpflaster geklebt und verbindet kleine, inhabergeführte Geschäfte vor allem in den Seitengassen miteinander. "Wir wollen den potenziellen Kunden etwas Besonderes bieten", erklärt Organisatorin Julia Gless von "Room Mate" in der Plöck 20 die Zielsetzung.

Mit Rabatten und verschiedenen Aktionen wie zum Beispiel "Sommer-Loop-Schal-Nähen" im Nähzentrum (Plöck 30) wollen die Händler die Menschen in die Nebenstraßen locken. So eröffnet Schreibwaren Knoblauch in der Plöck 2 nach einem Umbau neu, im "Freudenhaus" gleich gegenüber wird ein 100 Euro-Gutschein verlost und bei Tee Gschwendner in der Hauptstraße werden exotische "Cockteels" präsentiert. Am Anatomiegarten wird es zudem einen Infostand des "Roten Fadens" geben.