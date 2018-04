Von Alexander Maisenhelder

Heidelberg. Pünktlich nach dem letzten Song der Band Astra van Nelle ging das Straßenmusikfestival am Samstag mit Starkregen, Blitz und Donner zu Ende. "Gestern lag die Regenwahrscheinlichkeit bei 42 Prozent. Es musste einfach klappen", sagt Lisa-Marie Schleidt von der Halle 02, eine der Organisatorinnen. Das Straßenmusikfestival war die Auftaktveranstaltung des urbanen Kulturfestivals "Alternativer Frühling" und fand dieses Jahr zum zweiten Mal statt.

Noch um 14 Uhr strahlt die Sonne über dem Bismarckplatz, und etwa 40 Leute wippen zu den lateinamerikanischen Rhythmen der Band Makia. Christian Kunze ist durch Zufall vorbeigekommen: "Ich war eigentlich auf dem Weg zum Geo-Caching und bin dann mit meiner Freundin hier stehen geblieben, um zuzuhören", sagt der 29-jährige Student.

Die Band Nordakas, die ihren Lebensunterhalt ausschließlich mit Straßenmusik bestreitet, bringt bei Sonnenschein die ersten Zuhörer zum Tanzen. Lana Jonkavic, eine Urlauberin aus Serbien, ist begeistert von Paul Fogarty, der an der Theaterstraße spielt: "Für mich ist das wie die Hintergrundmusik in einem Film, viel schöner als aus Kopfhörern", schwärmt die 25-Jährige. Der Blues- und Folksänger muss seine Gitarre allerdings bald wieder einpacken, als ein Regenschauer seinen Auftritt beendet. Als die Band Straßenpoeten aus Mannheim am Anatomiegarten spielt, ist von Regen keine Spur mehr. Ein großer Kreis an Zuhörern zieht sich über die komplette Hauptstraße. Nico Jakob, der in der Band eigentlich E-Bass spielt, ist heute fürs Flyerverteilen zuständig: "Es ist sehr dankbar, hier zu spielen. Mein Instrument ist für Straßenmusik allerdings ungeeignet", sagt der 22-Jährige. Auch die 83-jährige Großmutter von Nicos Band-Kollegen ist im Publikum. Irmgard Rohrnacher ist stolz auf ihre beiden Enkel: "Da musste ich einfach dabei sein. Das ist super, keine Worte", freut sie sich. Manfred Ohler ist mit seiner Frau fürs Festival aus Kandel aus der Pfalz angereist: "Wir wollten einen schönen Tag bei Musik genießen. Schade war aber, dass man die Musiker auf dem Bismarckplatz nicht so gut hören konnte", sagt er. Auch der 32-jährige Felix Grebesich von der Wieslocher Band Pantano sagt: "Wir sind schwer gegen den Verkehrslärm angekommen - obwohl wir noch eine der lauteren Bands waren." Tatsächlich: Die Stimme der Sängerin Jasmin Dunkelrot geht im Straßenlärm unter.

Am meisten Zulauf hat schließlich das Duo Astra van Nelle. Gut 100 Zuhörer stehen um den Zeitungsleser in der St. Anna-Gasse. Der Percussionist Marian Storch (26) springt immer wieder auf sein Cajón und animiert die Zuhörer zum Klatschen und Tanzen. Als es anfängt zu donnern, ruft er in die begeisterte Menge: "Wir machen weiter, kein Problem!" Beim Abbau der Instrumente muss es dann aber doch schnell gehen.

Ein Wolkenbruch ergießt sich kurz nach Ende des Konzerts über die Altstadt - gerade rechtzeitig zum Abschluss.