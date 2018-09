Heidelberg. (hob) Liegestühle und Bierzeltgarnituren laden am Neckarufer zum Picknick ein, während ein paar Meter weiter Skater ihre Sprünge zeigen. All dies war für die Veranstaltung "Sommer am Fluss" geplant, für die die B 37 entlang der Altstadt gesperrt werden sollte. Doch zumindest in diesem Jahr wird es diesen autofreien Sonntag nicht geben. Bürgermeister Wolfgang Erichson begründete dies im Bezirksbeirat Altstadt mit der Fülle an Veranstaltungen im Stadtteil: "Wir versuchen, die Belastungen für die Anwohner in einem erträglichen Maß zu halten."

Besonders Ende September und Anfang Oktober häufen sich die Großveranstaltungen: Der Gelita-Marathon findet inzwischen jährlich statt und ist in diesem Jahr am 8. Oktober geplant, hinzu kommt der Heidelberger Herbst am 30. September und 1. Oktober sowie der Sparkassen-Marathon am 24. September. Letzteren werde es nur in diesem Jahr geben, beruhigt Erichson. Die Laufstrecke verläuft - analog zum SAS-Halbmarathon von der Friedrich-Ebert-Anlage über die Sofien- und Hauptstraße bis zur Alten Brücke. Das Ziel liegt aber nicht in der Altstadt, sondern im Handschuhsheimer Feld. Dadurch soll die Innenstadt schnell wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Zu viele Events in der Altstadt

Weitere Großveranstaltungen sind der Halbmarathon, drei Schlossbeleuchtungen, die Literaturtage auf dem Uniplatz, der Rollstuhlmarathon, die Oldtimerrallye, das Brückenfest, der Triathlon "Heidelberg Man", die Afrikatage und der Weihnachtsmarkt. Zum Reformationsjubiläum ist zudem vom 30. Juni bis 2. Juli ein großes Chorfest mit Bühne auf dem Uniplatz geplant. Erichson: "Die Chöre bespielen die ganze Stadt. Das wird ein Riesenevent." Und genau deshalb habe man sich auch dafür entschieden, den "Sommer am Fluss" noch einmal zu verschieben. Die Stadt habe 50 bis 60 Anfragen pro Jahr für Veranstaltungen in der Altstadt, das reiche von Platzkonzerten über Autorallyes bis zu Sportevents. Diese müsse man begrenzen.

Heidelberg-Marketing hätte den "Sommer am Fluss" ausrichten sollen. Doch deren Geschäftsführer Mathias Schiemer ist ebenfalls dafür, das Fest um ein Jahr zu verschieben. Schiemer: "Ich habe das sogar selbst vorgeschlagen." Die Masse an Veranstaltungen sei nicht der einzige Grund. "Im gleichen Zeitraum ist die Brücke in Neckargemünd gesperrt", so Schiemer. Daher werde die B 37 für den Autoverkehr gebraucht. "Wir wollen auch auf die Belange der Nachbargemeinde Rücksicht nehmen."