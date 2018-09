Die Botschaft des Wissenschaftsjournalisten und Naturfilmers Dirk Steffens bei seinem Vortrag in Heidelberg war eindringlich: Der Mensch braucht die Artenvielfalt, die in besorgniserregendem Ausmaß zu verschwinden droht. Foto: Rothe

Von Philipp Neumayr

Die Botschaft, die Dirk Steffens seinem Auditorium gleich zu Beginn mit auf den Weg gibt, ist unmissverständlich: "Ich möchte, dass Sie die Welt retten!" Einen Monat lang tourt der Wissenschaftsjournalist und Naturfilmer durch die Republik. Im Rahmen der "Living Planet Tour", einer Aktion der Umweltorganisation WWF, machte er auch in der Heidelberger Musik- und Singschule Halt - und stellte klar, dass die Menschen Gefahr laufen, ihre Umwelt unwiderruflich zu zerstören.

Angefangen hat sein Interesse an der Natur im Alter von 16 Jahren, als er sich den Rucksack aufschnallte und seine erste große Reise antrat. "Ich war jung und hatte Bock, die Welt zu sehen." Heute ist er 49 Jahre alt, hat mehr als 120 Länder bereist und bringt Fernsehdeutschland die atemberaubendsten Naturphänomene direkt ins Wohnzimmer. "Wenn man das Glück hat, so viele Dinge wie ich erleben zu können, entsteht daraus eine gewisse Verpflichtung", sagt er. "Denn wir müssen etwas ändern - und zwar jetzt."

Zweieinhalb Stunden lang entführt Steffens die Besucher auf eine Reise durch die globale Natur. Dabei zeigt er eindrücklich, welche Gefahren aus dem Verhalten der menschlichen Spezies erwachsen. Etwa am Beispiel des ökologischen Fußabdruckes, einer Messmethode, die zeigt, wie viel Fläche jeder Mensch benötigt, um seinen Lebensstil dauerhaft behalten zu können. "Schon heute verbrauchen wir die Ressourcen von mehr als eineinhalb Erden", sagt Steffens. Und als ob das nicht schon bedenklich genug wäre, fügt er warnend an: "Wir werden immer mehr. In nur wenigen Jahrzehnten werden wohl elf Milliarden Menschen den Globus bewohnen."

Was das zur Folge hat, belegt der studierte Historiker anhand mahnender Beispiele. "In China sterben jeden Tag 4000 Menschen an den direkten Folgen der Luftverschmutzung; weltweit insgesamt dreieinhalb Millionen im Jahr." Kein Terroranschlag, kein Krieg fordere so viele Opfer. Jedes Jahr würden 40.000 Elefanten getötet, vier allein in jeder Stunde. Ein Drittel aller Amphibien sei vom Aussterben bedroht. Seit 1970 habe der Planet mehr als die Hälfte aller Wirbeltiere verloren. "Das, was wir hier gerade erleben, ist das größte Artensterben seit dem Sterben der Dinosaurier - und wir sind schuld daran."

Natürlich könnte den Menschen das Verschwinden von Eisbären oder anderen Tieren herzlich egal sein. Aber sie seien tatsächlich auf eine breite Artenvielfalt angewiesen, sagt Steffens: "Wir benötigen Pflanzen, damit wir atmen können. Wir benötigen Mikroben, damit unser Wasser sauber ist - und wir brauchen Tiere, damit wir uns ernähren können." Auf welch faszinierende Weise die verschiedensten Elemente der Natur miteinander verwoben sind, zeigte der Naturfilmer am Beispiel des Pillendrehers, einem Käfer, der sich vom Kot des Elefanten ernährt - und dafür sorgt, dass darin seine Nachkommen gedeihen können. "Wir hängen alle miteinander zusammen" - das kann Steffens an diesem Abend nicht oft genug herausheben.

Kaum ein anderer könnte diese Botschaft wohl glaubwürdiger vermitteln als der Norddeutsche selbst. Wer die Bilder sieht, auf denen Steffens sich von einem Wolf die Zunge in den Rachen schieben lässt, wer zuhört, wie er lebhaft von der atemberaubenden Stille am Meeresgrund berichtet, der versteht: Diese Natur gilt es zu schützen. Wie jeder Einzelne dazu beitragen kann, diese Frage möchte der 49-Jährige jedoch nicht beantworten. "Das wissen Sie selbst am besten."

Hoffnung, dass sich doch noch alles zum Guten wenden lässt, gebe es freilich. Längst verloren geglaubte Arten wie der Seeadler oder der Wolf hätten hierzulande wieder eine Heimat gefunden. Die Population des Blauwals habe sich in den letzten Jahrzehnten mehr als verfünffacht. Die gute Nachricht kommt also auch bei Dirk Steffens zum Schluss: "Es ist möglich, die Welt zu retten!"