Von Micha Hörnle

Es gibt Schmähungen, die gehen kilometerweit an der Wirklichkeit vorbei: Vor sieben Jahren nannte der damalige SPD-Kanzler Gerhard Schröder den Verfassungs- und Steuerrechtler Paul Kirchhof "diesen Professor aus Heidelberg". Im Wahlkampf wollte Schröder den Juristen, den Angela Merkel gern zum Finanzminister machen wollte, diskreditieren - als einen, der im Elfenbeinturm sitzt, von der Wirklichkeit keine Ahnung hat und ganz weit weg vom Puls der kleinen Leute ist. Welch Irrtum! Denn Kirchhof redet klar, frei, druckreif - und so, dass ihn auch Laien verstehen. Und mehr noch: Beim zweiten RNZ-Forum am Dienstagabend nahm er die über 100 Zuhörer, darunter viele "vom Fach", schnell für sich ein. Einer forderte gar, dass Kirchhof die ursprüngliche Schmähung "dieser Professor aus Heidelberg" als Ehrentitel tragen sollte.

Und genau diese Reaktion war auch das Spannende im RNZ-Pressehaus im Pfaffengrund: Wie reagieren "normale" Bürger auf die Kirchhof-Vorschläge (siehe Kasten links)? Und wie die Experten, also die Steuerberater? Haben die am Ende nichts mehr zu tun? Das Interessante: Die ätzende Polemik des Jahres 2005 wirkte beim Publikum kaum mehr nach, dafür war der Zuspruch zu groß. Kirchhof selbst kam schon häufiger darauf zu sprechen.

Natürlich fragten einige das Naheliegende: Ist es nicht ungerecht, wenn der Chefarzt und die Krankenschwester gleich viel an Steuern zahlen müssten? Da konnte Kirchhof mit dem alten Schröder-Vorurteil aufräumen: Denn erstens gibt es immer noch, neben Freibeträgen, bei niedrigen Einkommen einen steigenden Steuersatz bis auf 25 Prozent. Und der Chefarzt hat praktisch keine Steuerschlupflöcher mehr. So würde der beispielsweise mit einer Million Euro Einkommen im Jahr 240 000 Euro Steuern zahlen, die Krankenschwester mit 20 000 Euro Einkommen nur 1100 Euro. Außerdem sei für ein angemessenes Krankenschwestergehalt nicht der Steuergesetzgeber zuständig, sondern die Tarifparteien.

Kirchhof will mit allen Privilegien aufräumen, auch mit der bisherigen Steuerfreiheit für Feiertags- und Nachtzuschläge. Nur eines würde er zur Not noch akzeptieren: die Kilometerpauschale, die er zwar auch am liebsten kippen würde, aber an der "die Reform nicht scheitern soll". Überhaupt rechnet Kirchhof schon damit, dass das erste Jahr seiner Steuerreform - sollte sie 2014 beschlossen werden - schwierig werden könnte: "Jeder vermisst sein Privileg. Aber beim ersten Steuerbescheid 2016 geht ein freudiges Murmeln durch die Republik, das sich im darauf folgenden Jahr zum orkanartigen Jubel steigert."

Interessant immerhin, dass sich bei Teilen des Publikums die Ansicht gehalten hat, Kirchhofs Vorschläge seien unsozial - nicht nur wegen der gleichen Steuersätze für Chefärzte und (besser verdienende) Krankenschwestern, sondern auch wegen zu niedriger Erbschaftssteuern. Aber auch hier: Kirchhof geht es nicht unbedingt um einen angeblich sozial gerechten Steuersatz, sondern darum, dass der Staat genug Geld bekommt, indem er alle seine Bürger möglichst maßvoll besteuert. Und das erklärt auch, dass der Satz der Einkommenssteuer bei 25 und der der Erbschaftssteuer bei zehn Prozent liegt: "Das langt." Zumal Kirchhof mit seinem Bundessteuergesetzbuch auch ein Ziel verfolgt: "Wenn jemand erfolgreich gewirtschaftet hat, soll ihm die Hälfte seines Einkommens bleiben." Und da kommen zu den 25 Prozent Einkommenssteuern immerhin noch 19 Prozent Verbrauchssteuer. Übrigens: Die Steuerberater werden wohl nicht arbeitslos, sie würden eher vom Steuersparexperten zum langfristig denkenden Betriebsberater - und die einfachere, neue Arbeit sei für sie außerdem "auch vergnüglicher".

Was vielleicht am meisten die Zuhörer begeisterte: Kirchhof ist unerschütterlicher Optimist, er glaubt wirklich daran, dass seine Vorschläge bald umgesetzt werden - auch wenn im Publikum manche daran zweifelten. Er habe "so viele gute Gespräche" mit allen möglichen Verbänden geführt: "Da bewegt sich was. Die Tür ist ein Stückchen weit offen. Und wenn viele Menschen mit lautem Organ und breitem Kreuz da durchgehen, kann sie keiner ignorieren." Von den "10 000 Meinungsmachern in der Republik haben wir 6000 gewonnen", schätzt er kühn. Die Heidelberger hat "dieser Professor aus Heidelberg" schon mal hinter sich - und so fragte jemand, wie man ihn unterstützen könne (worauf der Saal spontan applaudierte). Darauf Kirchhof: "Schreiben Sie an die Politiker, sprechen Sie darüber. Denn wir brauchen die Öffentlichkeit."