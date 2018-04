Am Dienstag, 14. April, um 18.30 Uhr wird der große Schwurgerichtssaal des Landgerichts Heidelberg zur Bühne für ein Dokumentarspiel gegen das Vergessen. Es erinnert an die Todesurteile des Mannheimer NS-Sondergerichts und an die bruchlos weitergeführten Karrieren der beteiligten Juristen nach 1945. Die szenische Lesung steht im Rahmen der

Gegen das Vergessen

Am Dienstag, 14. April, um 18.30 Uhr wird der große Schwurgerichtssaal des Landgerichts Heidelberg zur Bühne für ein Dokumentarspiel gegen das Vergessen. Es erinnert an die Todesurteile des Mannheimer NS-Sondergerichts und an die bruchlos weitergeführten Karrieren der beteiligten Juristen nach 1945. Die szenische Lesung steht im Rahmen der Ausstellung "Fritz Bauer. Der Staatsanwalt", die noch bis 17. April im Landgericht Heidelberg gezeigt wird.

Das Dokumentarspiel wurde Ende der 1990er Jahre in der Region mehrfach aufgeführt und trug dazu bei, dass 2002 in Mannheim ein Mahnmal für die Opfer der NS-Justiz errichtet wurde. "Ein Schauspiel, das einen authentischen Fall des NS-Sondergerichts erschreckend nahebringt. Ein Stück, das unter die Haut geht," so Dr. Werner Münchbach, ehemaliger Präsident des Oberlandesgerichts. Es spielen Bettina Franke, Werner Galas, Jean-Michel Raeber, Eva Martin-Schneider, Berthold Toetzke und Freunde des "AK-Justiz und Geschichte des Nationalsozialismus Mannheim". Regie führt Eva Martin-Schneider.

> Kartenvorverkauf (zehn Euro) an der Pforte des Landgerichts, Kurfürsten-Anlage 15. Kartenbestellung unter poststelle@lgheidelberg.justiz.bwl.de oder Telefon 06221/591225.

