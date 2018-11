Die "Europa" der Weißen Flotte wartet am Anleger an der Stadthalle auf Fahrgäste. Foto: Philipp Rothe

Von Timo Teufert

Am morgigen Karfreitag ist es wieder so weit: Dann legen die Schiffe der Weißen Flotte wieder regelmäßig vom Anleger an der Stadthalle ab - zu Stadtrundfahrten oder einer Fahrt ins Neckartal. Neben den klassischen Linienfahrten auf Rhein und Neckar und den Ausflugsfahrten beispielsweise zur Loreley bietet die Weiße Flotte auf ihren fünf Schiffen in dieser Saison auch wieder zahlreiche neue Mottofahrten an. Ab Freitag ist auch wieder das Fährschiff "Liselotte" zwischen der Alten Brücke, Neuenheim und dem Marriott Hotel in Bergheim unterwegs.

Die Winterpause nutzte das Team um Geschäftsführer Karl Hofstätter für Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten an den Schiffen. "Wir haben in diesem Winter die ,Germania’ grundsaniert und den Innenraum neu gestaltet", berichtet Hofstätter. Sie sei jetzt schöner, heller und lichter als zuvor. "Damit haben wir nun alle Schiffe durchsaniert und warten auf das neue", sagt Hofstätter. Das neue Passagierschiff soll Platz für 600 Personen bieten und länger, breiter, moderner und eleganter werden als alles, was bisher auf dem Neckar fährt. Das 59 Meter lange und 10,60 Meter breite Schiff ist geprägt von einer schnittigen Form, einem schönen Bug und einem Kamin, wie man ihn sonst nur von großen Kreuzfahrtschiffen kennt. "Im Mai soll Kiellegung in der Lux-Werft in Mondorf sein, Ostern 2016 wollen wir das Schiff in Dienst stellen", sagt der Chef der Weißen Flotte.

Zu Ostern 2015 kann man mit den Schiffen von Heidelberg zur Burgenfahrt nach Neckarsteinach aufbrechen oder eine Heidelberg Rundfahrt machen. "Unsere Schiffe sind alle beheizt. Auch wenn das Wetter Ostern nicht so schön werden sollte, kann man vom Schiff aus die Landschaft genießen und eine Tasse Kaffee trinken und ein Stück Kuchen essen", macht Hofstätter Werbung in eigener Sache. Die "Europa", das Galerieschiff "Schloss Heidelberg", die "Merian" und die "Germania" stehen dafür bereit.

Bei den Mottofahrten setzt Hofstätter auf Bewährtes, hat aber auch neue Aktionen an Bord. So präsentiert das Mannheimer "Capitol" Mitte Juni die Dinnershow "Auf hoher See", Ende Juli den romantischen Abend "Dinner an Deck" und Mitte November mit dem "Weinschiff" eine Weinprobe auf dem Schiff. Neu im Programm ist auch eine Fahrt zum Weihnachtsmarkt in Bad Wimpfen.

Info: Weitere Infos gibt es auf www.weisse-flotte-heidelberg.de.