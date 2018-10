Von Micha Hörnle

Das muss man den Schollengewann-Kindern lassen: Sie trauen sich was. Gestern besuchte eine Delegation die Bürgersprechstunde des Oberbürgermeisters, um darum zu bitten, dass die beiden Spielhütten nicht abgerissen werden sollen. Jannis (9), immerhin Boss der Poseidon-Bande, verhandelte souverän ("Ich komme im Auftrag meiner Bande") mit seinem Amtskollegen, Stadtchef Eckart Würzner, und überreichte ein richtiges kleines Aktenkonvolut: Unterschriftenlisten, Lageskizzen, Bilder - und natürlich die Petition. Jannik (8) erklärte Würzner, wie die Poseidon-Hütte in Eigenarbeit entstand ("Wir haben nur Abfall verbaut") und dass das Herz der Kinder daran hängt, zumal "der richtige Spielplatz so langweilig" ist.

Würzner zeigte viel Verständnis: "Ich finde es toll, dass die Kinder sich überlegen, wie und was sie spielen" - und dass sie sich für ihr Anliegen einsetzen. Sie tun das übrigens außerordentlich professionell: Gestern trugen sie sogar T-Shirts mit Unterschriften zur Rettung der Spielhäuser. Der OB sagte aber auch: "Den Fahrradweg können wir nicht wegmachen, der ist ganz wichtig." Die Unfallgefahr ist für das Landschafts- und Forstamt der Hauptgrund, weswegen es schriftlich die Entfernung der beiden Hütten auf städtischem Grund verlangte. Sie waren zufällig bei einem Vor-Ort-Termin aufgefallen - eigentlich dumm gelaufen, fand auch der OB: "Wäre wohl besser gewesen, man hätte sie nicht entdeckt." Aber jetzt sind sie auch offiziell in der Welt, die Stadt würde bei Unfällen haften - daher muss sie nun handeln.

Gewitzt konterten Jannis und Jannik: "Unsere Eltern würden das Gelände auch pachten." Das fand Würzner "einen guten Vorschlag". Allerdings will er einem Treffen zwischen den Anwohnern und dem Leiter des Landschafts- und Forstamtes, Ernst Baader, heute Nachmittag nicht vorgreifen, gibt aber den beiden Emissären auf den Weg: "Ich sage Herrn Baader, dass er eine gute Lösung finden soll." Die könnte so aussehen: Beide Hütten kommen an einen Platz, wo sie den Radlern nicht im Wege sind. Damit wäre Jannis einverstanden: "Wenn es nicht anders geht, wäre das okay", auch wenn Jannik nachschiebt: "Wir werden auch ohne Hütte weiter dort spielen." Das wichtigste Versprechen hat Jannis dem OB gleich zu Beginn des Gesprächs abgetrotzt: Die Häuschen werden erst mal nicht abgerissen.