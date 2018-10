Von Holger Buchwald

Richterin Daniela Kölsch hat Anna (Name geändert) nie kennengelernt, die von ihrem Vater mindestens 30 Mal vergewaltigt und unzählige Male sexuell missbraucht wurde. Dem elfjährigen Mädchen blieb die Aussage vor Gericht erspart. Trotzdem verurteilte die Jugendschutzkammer des Landgerichts Annas Vater vor gar nicht allzu langer Zeit zu sieben Jahren Gefängnis. Anhand ihres Falls demonstrierte Kölsch im Rahmen der Vortragsreihe "Alles, was Recht ist", wie die Justiz die minderjährigen Opfer wirksam schützen kann.

"In Annas Familie herrschte ein Klima der Gewalt und Angst", schilderte Kölsch vor gut 50 Zuhörern, die trotz des schönen Wetters in den Schwurgerichtssaal gekommen waren. Bereits als Anna sechs Jahre alt war, habe sich ihr Vater an ihr vergangen. Die Übergriffe seien im Laufe der Jahre immer schlimmer geworden. Damit das Mädchen die Taten nicht ausplaudert, habe der Vater damit gedroht, ihre Mutter oder die Geschwister umzubringen. Zudem habe er behauptet, dass der Geschlechtsverkehr ihr Bein heilen könne. Anna litt unter einer Fehlstellung ihres rechten Beins.

Eines Tages brach alles aus Anna heraus. Mitten im Schulunterricht bekam die zu diesem Zeitpunkt Elfjährige einen Weinkrampf. Die Schulsozialarbeiterin schaltete den Rektor und dieser wiederum die Kripo ein. Das Ziel der Beamten in solch einem Fall sei es, das Kind möglichst nur einmal zu vernehmen, damit es nicht immer wieder von den schrecklichen Taten berichten müsse, so Kölsch. Möglichst kindgerecht soll alles ablaufen. Zu diesem Zweck hat die Polizeidirektion ein eigenes Vernehmungszimmer mit Kinderspielzeug und Plüschtieren ausgestattet. Die Aussagen werden per Video aufgezeichnet.

Da die mögliche Freiheitsstrafe zwischen zwei und 15 Jahren beträgt, besteht in der Regel Fluchtgefahr und der mutmaßliche Täter wird verhaftet. Muss das Kind noch einmal alles erzählen und die Taten noch einmal Revue passieren lassen? Diese Frage entscheidet sich, sobald der Beschuldigte und sein Verteidiger das Vernehmungsvideo angeschaut haben. Gibt er alles zu, bleibt dem Opfer ein Auftritt bei Gericht erspart. Streitet er jedoch die Taten ab, muss das Kind nochmals aussagen. Jetzt kommt es zur richterlichen Videovernehmung: Der Beschuldigte und sein Verteidiger schauen über den Bildschirm zu und können über Kopfhörer oder per Mail Fragen stellen. Gegebenenfalls bewertet ein besonders geschulter Psychologe die Glaubwürdigkeit der kindlichen Aussagen.

Auch bei Gericht versucht die Jugendschutzkammer, ein Zusammentreffen zwischen dem Angeklagten und dem Opfer zu verhindern. Die Vernehmung des Kindes wird in ein Nachbarzimmer übertragen. In diesem Zusammenhang möchte Kölsch "eine Lanze für den Deal brechen". Können sich Verteidiger, Staatsanwalt und Gericht während des Prozesses auf eine angemessene Haftstrafe einigen, bleibt dem Kind nämlich die Aussage gänzlich erspart. In Annas Fall hat es funktioniert. Sie musste nur einmal bei der Polizei vernommen werden. "Die Folgen eines sexuellen Übergriffs beschäftigen die Betroffenen ein Leben lang", weiß Kölsch. Genau aus diesem Grund sei es für die Justiz so wichtig, dass die Opfer so gut wie möglich geschützt würden. Für die Geschädigten hat die Richterin einen wertvollen Tipp parat: Sie sollen sich auf jeden Fall einen Anwalt nehmen, der vom Staat bezahlt wird.

Info: Hilfe für Kriminalitätsopfer gibt es unter www.weisser-ring.de.