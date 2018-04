ste. Die Heidelberger Polizei hat weiter Interesse an drei Gebäuden auf den ehemaligen US-Flächen in der Südstadt. Im Blick sind das Nato-Hauptquartier in den Campbell Barracks, das erst 2006 eingeweiht wurde, sowie zwei Gebäude in der Nachbarschaft. Dort würde man gerne die Kriminalpolizei hin verlegen, entschieden ist aber noch nichts.

"Die Chancen stehen 50 zu 50", sagt Bernd Müller vom Amt Vermögen und Bau Baden-Württemberg. Das ist zuständig für die Unterbringung von Landesbehörden, also auch der Polizei. Derzeit prüfe man, ob der Umzug in die Südstadt wirtschaftlich sei, so Müller. "Wir stehen nicht unter Druck, wir können die Kriminalpolizei auch dort lassen, wo sie ist", sagt der Leiter der Vermögen und Bau-Außenstelle Mannheim. Derzeit sitzen die Kriminalbeamten in der Polizeidirektion in der Römerstraße und außerdem in Gebäuden in der Sickingen-, Hebel- und Redtenbacherstraße. Im Zuge der Polizeireform wird auch der Sitz der Verkehrspolizei in der Rohrbacherstraße frei.

Wenn die Campbell Barracks wie geplant am 6. Dezember von der US-Armee an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) zurückgegeben werden, können dann auch Müller und seine Mitarbeiter auf das Areal und die Gebäude unter die Lupe nehmen. Erst dann wird entschieden, ob ein Umzug infrage kommt. Einigt man sich dann mit Bima und Stadt, gibt es einen Bericht ans Innenministerium. Am Ende muss noch der Landtag grünes Licht geben.

Sollten die Kriminalbeamten tatsächlich in den Campbell Barracks einziehen, müssen sich die Anwohner übrigens keine Sorgen über Lärmbelästigungen machen - die Kommissare sind in Zivil unterwegs und nicht mit Blaulicht und Martinshorn.