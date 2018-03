hö. Die Piraten kandidieren erstmals für den Gemeinderat - das wurde am Rande des Piratenparteitags im Bürgerhaus auf dem Emmertsgrund bekannt. Die Liste der 48 Kandidaten führt Alexander Schestag an, der bisher für die Grünen im Bezirksbeirat in Rohrbach war. Außerdem engagierte sich der IT-Dienstleister im Beirat von Menschen mit Behinderungen und tritt gegen den Überwachungsstaat ein.

Als seine Kernthemen nennt er Barrierefreiheit, Inklusion und Teilhabe, aber auch pirateneigene Themen wie Bürgerbeteiligung und Transparenz. Auf Platz zwei kandidiert die Studentin Caro Eickhoff, deren Hauptanliegen die Stärkung des Nahverkehrs und der Ausbau der Radwege sind. Der Europakandidat der Piraten und Abgeordnete im Studierendenrat, Stevan Circovic, bekam Listenplatz vier. Das Durchschnittsalter der Liste liegt bei 31 Jahren, die Hälfte der Kandidaten ist bis zu 26 Jahre; Studenten stellen 25 Personen. Ein Viertel der Liste besteht aus Frauen.

Und so sieht die komplette Liste aus:

> Platz 1: Alexander Schestag (41), IT-Dienstleister, Rohrbach

> Platz 2: Caroline Eickhoff (22) Studentin, Rohrbach

> Platz 3: Marco Neubauern (38), Bankangestellter, Ziegelhausen

> Platz 4: Stevan Cirkovic (23), Student, Rohrbach

> Platz 5: Rüdiger Sehls (42), Radio- und Fernsehtechniker, Pfaffengrund

> Platz 6: Xenija Wagner (24), Studentin, Wieblingen

> Platz 7: Wolf Weidner (24), Student, Rohrbach

> Platz 8: Roman Schätzle (35), Softwareentwickler, Bergheim

> Platz 9: Linda Behrisch (20), Studentin, Rohrbach

> Platz 10: Ravi Baghel (35), Wissenschaftler, Handschuhsheim

> Platz 11: Birgit Sehls (44), Geowissenschaftlerin, Pfaffengrund

> Platz 12: Thomas Kirchner (24), Student, Weststadt

> Platz 13: Jana Höflmayer (29), Studentin, Neuenheim

> Platz 14: Moritz Gönnheimer (23), Student, Rohrbach

> Platz 15: Susanne Nicolai (19), Studentin, Kirchheim

> Platz 16: Benjamin Schemmel (41), Historiker, Handschuhsheim

> Platz 17: Elena Berberich (23), Studentin, Rohrbach

> Platz 18: Felix Schmirler (23), Student, Altstadt

> Platz 19: Lea Katharina Stöger (22), Studentin, Südstadt

> Platz 20: Tobias Betzin (25), Student, Rohrbach

> Platz 21: Roya Dengler (22), Studentin, Altstadt

> Platz 22: Martin Worret (33), Softwareentwickler, Rohrbach

> Platz 23: Sylvana Mehrwald (34), ohne Angabe, Neuenheim

> Platz 24: Christian Druschky (21), Student, Pfaffengrund

> Platz 25: Magret Hildebrandt (77), Rentnerin, Pfaffengrund

> Platz 26: Fabian Kraatz (22), Student, Rohrbach

> Platz 27: Bianca Steffen (24), Studentin, Ziegelhausen

> Platz 28: Alexander Schaaf (33), Fachinformatiker, Handschuhsheim

> Platz 29: Sebastian Hartmann (26) Diplom-Baumeister, Wieblingen

> Platz 30: Arno Bratz (19), Student, Rohrbach

> Platz 31: Christoph Georg Baumann (39), Diplom-Physiker, Handschuhsheim

> Platz 32: Robert Saß (23), Student, Wieblingen

> Platz 33: Martin Neubauer (66), Rentner, Ziegelhausen

> Platz 34: Björn Molitor (31), Wirtschaftsinformatiker, Bergheim

> Platz 35: Patrick Briesch (25), Auszubildender, Ziegelhausen

> Platz 36: Dr. Frank Kischkel (44), Wissenschaftler, Neuenheim

> Platz 37: Kevin Nieweg (22), Student, Neuenheim

> Platz 38: Nathan Mattes (21), Student, Emmertsgrund

> Platz 39: Andreas Schmitt (38), Unternehmer und Kaffeeröster, Kirchheim

> Platz 40: Dennis Ulmer (20), Student, Wieblingen

> Platz 41: Ersin Sümer (53), Diplom-Physiker, Rohrbach

> Platz 42: Frederik Heil (34), Student, Altstadt

> Platz 43: Rüdiger Mohr (36), freiberuflicher Journalist, Bahnstadt

> Platz 44: Marcel Frederic Krause

> Platz 45: Stefan Württenberger (34), Student, Ziegelhausen

> Platz 46: Tobias Grunert (25), Auszubildender, Wieblingen

> Platz 47: Lennart Komander (23), Student, Pfaffengrund

> Platz 48: Adrian Albers (27), Versuchsingenieur, Pfaffengrund