Von Stefan Meyer

Wie kurz darf ein Rock sein? Von wem geht beim Händeschütteln die Initiative aus? Und unter welchen Umständen darf man das leere Büro des Vorgesetzten betreten? Auf all diese Fragen wissen die Schüler der Julius-Springer-Schule, die sich im zweiten Jahr des Kaufmännischen Berufskollegs befinden, nun eine Antwort. Im Rahmen eines Projekttages nahmen sie an einem "Berufs-Benimm-Training" teil und machten sich mit den Feinheiten der Etikette vertraut.

Trainiert wurden sie dabei von Sarah Schulz, einer Expertin auf dem Feld des guten Benehmens. Seit zwei Jahren ist die AOK-Mitarbeiterin in Schulen unterwegs und referiert nahezu täglich über die Kunst der richtigen Umgangsformen. Sie weiß: In dessen Abwesenheit ist das Büro des Chefs ausdrücklich tabu und nur bei vorheriger Sondergenehmigung zu betreten. Beim Händeschütteln entscheidet im Normalfall der Ranghöhere, ob es dazu kommt oder nicht. Und wer einen Rock trägt, sollte darauf achten, dass er höchstens eine Handbreit oberhalb des Knies endet - wobei es sich in gewissen Situationen eher empfiehlt, stattdessen einen Hosenanzug zu tragen.

Ursprünglich hatte die AOK ein Bewerbungstraining angeboten, dann aber festgestellt, dass die Schwierigkeiten eigentlich woanders liegen. "Wir haben die Rückmeldung von Lehrern erhalten, dass das Hauptproblem nicht bei den Bewerbungen, sondern bei den Vorstellungsgesprächen liegt", erzählte Schulz. Das möchte sie ändern und die Schüler an die Grundregeln des guten Benehmens erinnern.

Ganz uneigennützig ist das Engagement der Krankenkasse natürlich nicht. "Wir erhalten immer weniger Bewerbungen, sehen aber gerade in den kaufmännischen Gymnasien das Potenzial, das wir gerne einstellen würden", erklärte Schulz. Mit ihren kostenlosen Benimmkursen erhöht sie den Bekanntheitsgrad ihres Arbeitgebers und sorgt zugleich dafür, dass ihre potenziellen Kollegen von morgen die korrekten Umgangsformen beherrschen.

Dass hier dringender Nachholbedarf besteht, daran hat Astrid Teigesser, Lehrerin an der Julius-Springer-Schule, keinen Zweifel. Das Benehmen der Schüler auf den Gängen und in den Pausen sei nämlich nicht immer altersgemäß. "Wir wünschen uns natürlich, dass sie das Gelernte auch schon in der Schule umsetzen", zeigte sie sich hoffnungsvoll. Die Klassen wurden deshalb dazu angehalten, auf Grundlage des Vortrags sechs Verhaltensregeln auszuarbeiten und sie im neuen Schuljahr zu befolgen.

Die Schüler selbst sahen das alles naturgemäß etwas entspannter. Zwar hatte Christos Kyriakidis durchaus lobende Worte für die Referentin übrig: "Der Vortrag war ganz schön, da waren gute Tipps dabei", erklärte der 18-Jährige. Das Gefühl, Schwächen bei der Etikette aufzuweisen und daher unzureichend auf die Arbeitswelt eingestellt zu sein, hatte er hingegen nicht: "Das meiste ist im Alltag doch selbstverständlich."