Zwischen Feuerwache und Schwetzinger Terrasse in der Bahnstadt werden zwei ''Kita-Container'' aufgestellt. Foto: heb

Von Sabine Hebbelmann

Die Bahnstadt füllt sich immer mehr mit Leben - und besonders mit Kindern. Zum 31. Mai dieses Jahres lebten im jüngsten Heidelberger Stadtteil 158 Kinder, die sechs Jahre oder jünger waren. Bis Ende 2015, rechnet die Stadt, soll sich ihre Zahl mehr als verdoppelt haben. Dann könnten 150 Kinder im Alter von eins bis drei Jahren und 180 Kinder zwischen drei Jahren und dem schulpflichtigen Alter in der Bahnstadt wohnen.

Aktuell reichten die vorhandenen Kitaplätze noch aus, sagt eine Sprecherin der Stadt auf RNZ-Nachfrage. Es gibt zwei solcher Einrichtungen: die städtische Kita Schwetzinger Terrasse und First Steps im "Stadttor". Gemeinsam stellen diese 60 Krippen- und 60 Kindergartenplätze bereit. Die zweite städtische Kita wird zusammen mit der Schule und dem Bürgerzentrum am Gadamerplatz gebaut - und soll zum 1. September 2017 öffnen.

Bis dahin muss also etwas geschehen, wenn sich der Zuzug so entwickelt, wie von der Stadt erwartet. "Wir müssen Infrastruktur schneller bereitstellen als ursprünglich geplant, um der Nachfrage gerecht zu werden", so die Sprecherin. Aktuell wird die Fläche "Im Spitzgewann" bei der Schwetzinger Terrasse zwischen neuer Feuerwache und städtischer Kita für die Aufstellung zweier Container vorbereitet. Damit soll die Kita Schwetzinger Terrasse ab dem 1. September um insgesamt 40 Kindergartenplätze erweitert werden. Die neuen Gruppen sollen die Infrastruktur der vorhandenen Kita mitnutzen. Doch reicht diese aus, um die neuen Kinder mitzuversorgen? Ja, heißt es vonseiten der Stadt. Derzeit sei auch genug Fachpersonal für die geplante Erweiterung vorhanden.

Wie es weiter geht, ist jedoch noch offen. Ein weiterer Ausbau erfolge nach Bedarf Zug um Zug am dortigen Standort, erklärt die Sprecherin und schickt hinterher: "Hierfür werden mehrere Optionen durch die Stadt geprüft."

Nach Fertigstellung der Bahnstadt sollen mindestens 120 Plätze im Krippenbereich und rund 350 Plätze im Kindergartenbereich vorhanden sein. Bei den Kindern unter drei Jahren strebt die Stadt eine Versorgungsquote von rund 50 Prozent an, während allen Kindern von drei Jahren bis zum Schuleintritt ein Kindergartenplatz geboten werden soll. Neben den erwähnten Kitas sind in der Bahnstadt noch vier Einrichtungen von freien Trägern geplant.

Wenn das Provisorium nicht mehr benötigt wird, soll der Platz neben der neuen Feuerwache wie zunächst geplant in eine gestaltete Freifläche mit Bouleplatz umgewandelt werden.