tt. Wenn es um Wildtiermanagement geht, gilt Rolf Baldus (Foto: privat) als anerkannter Fachmann. 13 Jahre arbeitete er in diesem Bereich für die ehemalige Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit in Tansania. Er ist langjähriger Präsident der Kommission für Tropenwild beim Internationalen Rat zur Erhaltung des Wildes und der Jagd sowie Autor zahlreicher Bücher zu diesem Thema.

Herr Baldus, was halten Sie von den Trophäen-Safaris, die zum Beispiel in Namibia angeboten werden?

Deutschland hat wie 168 andere Staaten das internationale Abkommen über die biologische Vielfalt unterzeichnet, die wichtigste internationale UN-Konvention zum Artenschutz. Schutz und nachhaltige Nutzung sind dort die beiden gleichberechtigten Prinzipien zum Erhalt der Natur, einschließlich der wilden Tiere. Nachhaltige Jagd steht auf dem Boden dieses "Grundgesetzes" des Artenschutzes. Die nachhaltige Trophäenjagd kann genauso zum Schutz der Elefanten, Nilpferde oder Antilopen in Afrika beitragen wie der Nationalpark. Das sind keine Gegensätze, sondern zwei Seiten derselben Medaille.

Gefährden diese Safaris die Population der Wildtiere, die teilweise als gefährdet gelten?

Nachhaltige Jagd im Rahmen der Gesetze trägt in den allermeisten Fällen zum Naturschutz bei. Deshalb hat das Washingtoner Artenschutzabkommen auch schon vor vielen Jahren geregelt, dass selbst Tiere, die auf der Roten Liste stehen, gejagt werden können. Voraussetzung: Es muss dem Erhalt der Art dienen. Wenn ein deutscher Jäger eine solche Trophäe mit nach Hause bringen will, dann prüft das Bundesamt für Naturschutz jeden Einzelfall.

Würden Sie bei Ihrer Bewertung Unterschiede zwischen den verschiedenen Tierarten machen?

Man muss sich auch hier jeden Einzelfall anschauen, objektiv und wissenschaftlich. In Südafrika zum Beispiel hat die Jagd auf Breitmaulnashörner in den letzten Jahrzehnten dazu geführt, dass die dort einst fast ausgestorbenen Tiere heute wieder reichlich vorkommen. Die Eigentümer der Tiere konnten Geld verdienen, wenn sie - ganz legal - Abschüsse verkauften. Es gibt wieder so viele davon, dass sie leider die Wilderer wie ein Magnet anziehen. In anderen Ländern waren diese Nashörner völlig geschützt und sind schon längst ausgestorben. Schutz hilft eben nur, wenn er auch durchgesetzt werden kann. Oft wirken materielle Anreize, das "Inwertsetzen" des Wildes besser. Auch wenn dies den emotionalen Tierfreund - ich bin auch einer - nicht immer erfreut.

Was halten Sie von der Jagd auf Flusspferde bei solchen Safaris?



Wenn die üblichen wissenschaftlichen Bestandserhebungen feststellen, dass die Population eine Entnahme verträgt, dann ist gar nichts dagegen einzuwenden. Im Übrigen sind Nilpferde große Tiere, die oft erhebliche landwirtschaftliche Schäden anrichten und dann ohnehin von den Behörden durch Abschüsse reguliert werden. Genauso wie bei uns die Wildschweine. Ich habe allergrößten Respekt für die Kleinbauern in Afrika, die ihren Lebensraum mit Nilpferden, Elefanten, Löwen und anderen gefährlichen Tieren teilen.

Was passiert mit den erlegten Tieren?



Das Fleisch wird verwertet. Wenn auf Gemeindeland gejagt wird, meist von der Bevölkerung vor Ort. Hörner und Felle stehen dem Schützen zu, der für die Jagd bezahlt.

"Peta" führt Botswana als Musterbeispiel für den Artenschutz an. Welches afrikanische Land macht es aus Ihrer Sicht richtig? Und warum?

In Botswana gibt es viel zu viele Elefanten. Sie zerstören die Wälder und dadurch verschwinden viele andere, sogar seltene und bedrohte Tierarten, weil die den Wald brauchen. Die Elefantenjagd wäre dort ein wichtiger Beitrag zum Artenschutz. Zum Schaden des Wildes hat die dortige Regierung auf Druck sogenannter Tierschützer die Jagd weitgehend verboten. In Kenia hat man das vor über 30 Jahren auch getan. 80 Prozent des Wildes sind inzwischen laut wissenschaftlichen Untersuchungen verschwunden. Ein Land wie Namibia hat in den letzten Jahren gezeigt, wie man mit der sinnvollen Nutzung der Wildtiere deren Zahl vervielfachen kann. Insbesondere, indem man die lokale Bevölkerung zu Wildhütern und Wildnutzern macht. Für diese erfolgreiche Politik hat das Land gerade die höchste Auszeichnung des WWF bekommen.