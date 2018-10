Von Micha Hörnle

Die "Heidelberg-Studie" ist eine Art "Bürgerbarometer": Sie fragt ab, was den 1057 befragten Bürgern unter den Nägeln brennt und wie sie Themen beurteilen. Die RNZ fasst weitere Erkenntnisse aus der 76-seitigen Studie zusammen:

> Themen: Der Verkehr ist die Hauptsorge der Bürger - aber dann kommen, wenn auch mit weitem Abstand, der Wohnungsmarkt und die Mieten, die 29 Prozent spontan als wichtigstes Problem nennen. 2009 waren es nur 13 Prozent. Vor fünf Jahren waren für 21 Prozent Bauprojekte zentral - damals wurde der Neckarufertunnel diskutiert; heute werde die gar nicht mehr genannt. Abgeschlagen auf Platz drei landet das Mega-Projekt der Kommunalpolitik, die Konversion, also die Entwicklung der US-Flächen. Kaum Bedeutung haben Themen wie Schule, Einkaufsmöglichkeiten, Müll oder Politikverdruss - sie wurden im Vergleich zu 2009 (noch) schwächer.

Hintergrund LINK Auf der Webseite der Stadt Heidelberg ist die gesamte Studie zugänglich. Hier finden Sie den LINK ZUM DOWNLOAD. LINK Auf der Webseite der Stadt Heidelberg ist die gesamte Studie zugänglich. Hier finden Sie den LINK ZUM DOWNLOAD.

[-] Weniger anzeigen

> Verbundenheit: 77 Prozent der Heidelberger fühlen sich ihrer Stadt stark verbunden, sieben Prozentpunkte mehr als 2009. Das mag auch daran liegen, dass Heidelberg eine Wohlfühlstadt ist: 64 Prozent sagen, dass sie sich sehr wohl fühlen, 2009 waren es 60 Prozent, 1997 56 Prozent. Eher wohl fühlen sich 34 Prozent. 52 Prozent meinen, dass sich die Lebensqualität in Heidelberg in den letzten zehn Jahren verbessert hat, und 62 Prozent glauben, dass sie sich noch weiter verbessert. Der Optimismus ist berechtigt, denn den Heidelbergern geht es gut, das sagen zumindest 58 Prozent (in etwa so viele wie 2009).

> Bürgerbeteiligung: Die Heidelberger haben Gefallen daran gefunden, dass sie stärker in die Entscheidungen der Stadt eingebunden sind (auch wenn sie nicht immer in Massen zur Bürgerbeteiligung strömen): 92 Prozent finden das sehr wichtig - und sind sich da über alle Altersgruppen einig. Allerdings halten es nur 72 Prozent für wichtig, selbst mitzumachen. 53 Prozent meinen, es gebe genügend Möglichkeiten, sich zu beteiligen, 30 Prozent denken das nicht (weiß nicht: 17 Prozent). Wird gefragt, ob die Bürgerbeteiligung einen Einfluss auf die Gestaltung der Stadt hat, verneinen das 52 Prozent (ja: 39 Prozent). Und doch sehen die Befragten alles in allem die Art, wie man sich beteiligen kann, positiv: 55 Prozent sind zufrieden, 33 Prozent nicht (weiß nicht: 12 Prozent). Und wer soll das letzte Wort haben: die Bürger oder der Gemeinderat? 44 Prozent nennen den Rat, 54 Prozent sehen das nicht so. Heidelberg ist eben eine basisdemokratische Stadt.