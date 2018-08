Gestern begannen die Stadtwerke in der Sofienstraße mit Arbeiten an den Wasserleitungen - Auftakt für eine Baustelle, die sich über drei Monate hinziehen wird. Foto: Rothe

hö. Es wird eng auf der Sofienstraße, der wichtigsten innerstädtischen Nord-Süd-Verbindung. Und das, was sich seit gestern hier abspielte, ist nur ein Vorgeschmack auf die ganz großen Arbeiten ab Mitte August: Dann wird die Straße für gut drei Wochen komplett gesperrt.

So schlimm war es gestern noch nicht, als die Stadtwerke mit Arbeiten an den Wasserleitungen in Höhe des Darmstädter-Hof-Centrums begannen. Da wurde den Auto- und Radfahrern zwischen der Hauptstraße und dem "Saturn"-Eingang - also nur auf gut 150 Metern - ein Fahrstreifen genommen, und schon staute sich der Verkehr zumindest in den Stoßzeiten bis weit zum Adenauerplatz. Das dauert noch bis zum 8. Juli, aber dann geht es erst richtig los: Ab dem 11. Juli wird zunächst einmal die Fahrbahn zwischen Plöck und Buszufahrt um rund 80 Zentimeter auf 7,60 Meter verbreitert: Der gewonnene Platz kommt dem Radweg zugute, der mit gut einem Meter viel zu schmal ist und dann 1,85 Meter - und das ist nur die gesetzliche Mindestbreite - messen soll. Dazu wird die Fahrspur zum Bismarckplatz hin von der Plöck bis zur Tiefgarageneinfahrt halbseitig gesperrt; das soll etwa zwei Wochen dauern.

Gleich danach, Ende Juli, wird begonnen, die Fahrbahn der Sofienstraße komplett zu erneuern. Gut drei Wochen, bis voraussichtlich 19. August, wird zwischen Friedrich-Ebert-Anlage und Plöck gearbeitet, dazu wird eine Spur gesperrt.

Doch dann wird es heftig: Von 19. August bis 11. September wird die gesamte Straße zwischen Plöck und Neckarstaden (KFG-Rampe) dichtgemacht - auch der Radverkehr kommt hier nicht mehr durch. Der gesamte Verkehr wird großräumig umgeleitet - und mit etwas Glück sind dann auch die Arbeiten in der Mittermaierstraße (von 7. Juli bis 19. August) beendet - hier will die RNV die Straßenbahngleise austauschen, außerdem werden die Abwasserkanäle drunter saniert.

Die Arbeiten in der Sofienstraße - Gesamtkosten: rund eine Million Euro - waren eigentlich für das nächste Jahr geplant, aber da beginnt bereits der Umbau der Haltestelle-Nord am Hauptbahnhof. Und beide Operationen an den Verkehrsschlagadern der Stadt gleichzeitig wären doch zu viel Zumutung für die Autofahrer gewesen.