Das 1953 eröffnete Kino „Fauler Pelz“ schloss bereits 1980. Das Gebäude am Beginn der Zwingerstraße in der Nähe der Bergbahn wird heute als Büro und Bibliothek des Dokumentationszentrums Deutscher Sinti und Roma genutzt. Foto: Popanda

Von Micha Hörnle

Eigentlich kann man es nicht begreifen: Ausgerechnet in den teuersten Lagen Heidelbergs stehen drei große Areale komplett leer - und niemand weiß etwas damit anzufangen. Es geht um die drei ehemaligen Kinos "Kammer" und "Schloss" in der Hauptstraße und das "Studio Europa" in der Weststadt, die alle zwischen 2002 und 2011 geschlossen haben; aus dem Gebäude des seit Januar 2014 geschlossenen "Lux-Harmonie" (Hauptstraße 110) soll immerhin ein Supermarkt samt Büros und Wohnungen werden. Das Traurige ist, dass sich bei den anderen drei Kinos nichts ändern wird - zumal die Ex-Filmtheater teilweise von außen (vor allem die "Kammer") einen verwahrlosten Eindruck machen: "Mit den Eigentümern der leer stehenden Kinogebäude laufen derzeit keine Gespräche, die zu einer Entwicklung der Leerstände führen könnten. Auch Bauanträge liegen aktuell nicht vor", so eine Stadtsprecherin.

Nun könnte der Stillstand daran liegen, dass an den Sälen aus Gründen des Denkmalschutzes nichts groß geändert werden darf. Beim Schloss-Kino und dem Saal der Kammer-Lichtspiele handelt es sich tatsächlich um Kulturdenkmäler, wie die Stadt mitteilt. Das gilt nicht für den Faulen Pelz, allerdings wird das gerade überprüft. Dort könne unter Umständen die Erhaltung angeordnet werden. Nicht jedes Kulturdenkmal muss zwingend bewahrt werden, hier gilt das Gebot der Zweckmäßigkeit; man darf den Eigentümer also nicht überfordern. Das "Studio Europa" ist nicht denkmalgeschützt, liegt aber im Geltungsbereich der Gesamtanlagenschutzsatzung Weststadt. Und hier muss man sich jede Änderung am äußeren Erscheinungsbild genehmigen lassen.

Zumindest beim ehemaligen Schlosskino, das der Volksbank Kurpfalz gehört, wäre denkbar, dass man dessen Gebäude an das direkt angrenzende Altenheim verkauft. Das Wilhelm-Frommel-Haus der evangelischen Stadtmission wurde erst vor vier Jahren renoviert und erweitert. Vielleicht findet man ja an einem charmanten holzgetäfelten Saal Gefallen. Aber mehr als ein Gedankenspiel ist das bisher nicht.

Bei der "Kammer" wurde einmal darüber nachgedacht, hier mehr Fläche für den Einzelhandel, etwa für ein Textilkaufhaus, zu schaffen. Aber offenbar waren die Besitzer dazu nicht bereit. Große Pläne hatten die Eigentümer des "Studio Europa" noch vor knapp fünf Jahren. Damals hieß es, es komme hier ein Neubau mit Tiefgarage her - und darauf wartet man heute noch. Wahrscheinlich der Hauptgrund, weswegen sich nichts tut, sind die hohen Investitionssummen - und in der Altstadt die relative Flaute im Einzelhandel, der kaum noch in neue Flächen geht.

Es gibt allerdings auch eine wundersame Rettung: Ende 2000 schloss der Kinokonzern Ufa erst die "Kamera" (gegründet 1949) in der Neuenheimer Brückenstraße, im Juli 2002 folgte die "Kammer", im Mai 2005 dann das "Studio Europa". Die Chefin von "Gloria/Gloriette", Inge Mauerer-Klesel übernahm nach und nach diese Kinos - und dazu noch das "Schloss" vom insolventen Weinheimer Kinounternehmer Alfred Speiser. Nicht alle konnte sie halten. Es ist wohl kein Zufall, dass von all den Filmtheatern nur noch das existiert, dessen Verlust mit Abstand am lautesten beklagt wurde: die Neuenheimer "Kamera". Als "Kammer", "Schloss" und "Studio Europa" dichtmachten, kümmerte das kaum jemanden - auch weil sie kein besonderes Profil für Cineasten hatten.