RNZ. Die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum ist bundesweit führend und hat heute rund zehn Prozent mehr Patienten als 2008, dem Jahr des Neubezugs. Dies machte eine Erweiterung der Klinik notwendig, die nun durch eine Aufstockung des Funktionsbaus (Im Neuenheimer Feld 430) möglich wird. Die Baukosten betragen 9,8 Millionen Euro; inzwischen wurde die Baufreigabe erteilt. Die Arbeiten beginnen noch im Juni.

Das Universitätsklinikum hatte im Vorfeld Anstrengungen zur alternativen Finanzierung des neuen Geschosses unternommen und erfolgreich eine Spende der Dietmar-Hopp-Stiftung über zwölf Millionen Euro akquiriert, welche neben den Baukosten auch noch die Erstausstattung des neuen Geschosses abdeckt. In den neuen Räumen stehen auf über 1500 Quadratmetern insgesamt 40 Betten zur Verfügung, davon sechs "Intermediate Care"-Betten als Verbindungsglied zwischen Intensiv- und Normalstation. Dazu kommen Dienst- und Behandlungszimmer, Spiel- sowie Unterrichtsräume für schulpflichtige Kinder und ein neuer Bereich für die Eltern.

Mit dem Erweiterungsbau werden alle Bereiche der operativen Medizin im Kindesalter unter einem Dach zusammengefasst. Bislang werden Kinder chirurgisch in der Kinderklinik (Herzoperationen), in der Kopfklinik und in der Chirurgischen Klinik versorgt. Der neue Gebäudekomplex eröffnet gerade bei der Behandlung von Kindern mit komplexen angeborenen Fehlbildungen neue, richtungsweisende Perspektiven der interdisziplinären Betreuung: Alles Erforderliche von der Pränataldiagnostik über die neonatologische Erstversorgung, die operative Therapie und die intensiv-medizinische Betreuung ist auf kurzen Wegen miteinander verbunden, die Abläufe eng verzahnt.

Das kommt sowohl den Patienten und ihren Eltern als auch den Ärzten und Pflegern zugute. Die Kompetenzen aller Fachbereiche und Berufe über das gesamte Spektrum der Erkrankungen im Kindesalter werden an einem Ort gebündelt.