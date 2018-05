Von Sebastian Riemer

Der Jugendgemeinderat hat eine Verlängerung der Sperrzeiten in seiner Sondersitzung gestern Abend einstimmig abgelehnt. Alle 19 anwesenden Jugendräte stimmten gegen die Verwaltungsvorlage, wonach die Gaststätten in der Kernaltstadt werktags schon um 1 Uhr - und damit eine Stunde früher als bisher - schließen müssten. Und sie gingen noch weiter: In einem eigenen Antrag forderte das Jugendgremium mit großer Mehrheit (17 Ja- und zwei Nein-Stimmen), die deutlich liberalere Landesregelung zu übernehmen. Zapfenstreich wäre dann unter der Woche um 3 Uhr, wochenends erst um 5 Uhr (statt wie bisher um 3 Uhr). Dem Vorschlag der Verwaltung, den Kommunalen Ordnungsdienst von acht auf zwölf Mitarbeiter aufzustocken, stimmte der Jugendgemeinderat zu.

Das Votum der Jugendlichen ist lediglich eine unverbindliche Empfehlung an den Gemeinderat. Dort wird am 18. Dezember endgültig über die neue Sperrzeitenverordnung entschieden. Im Vorfeld zeichnet sich zwischen den beiden größten Fraktionen, CDU und Grüne, die je elf Räte stellen, ein Kompromiss für einen Antrag ab. Demnach sollen die Kneipen in der Nacht zum Freitag um 3 Uhr, wochenends um 5 Uhr, aber dafür in den restlichen Nächten schon um 1 Uhr schließen. "Die Grünen haben diesen Vorschlag an uns herangetragen", sagt CDU-Stadtrat Alexander Föhr. "Das ist als Kompromiss durchaus denkbar."

Dass der Gemeinderat die Verwaltung auffordert, die Landesregel umzusetzen, wie es Grüne Jugend und Junge Union von ihren Fraktionen gefordert hatten, wird damit unwahrscheinlicher - auch wenn sowohl Föhr als auch Grünen-Fraktionsvorsitzende Beate Deckwart-Boller betonen, dass dieses Szenario immer noch möglich sei. Die SPD ist unterdessen "noch im Meinungsbildungsprozess", wie Stadtrat Mathias Michalski sagt. Offenbar gibt es in der Fraktion unterschiedliche Ansichten zur Verwaltungsvorlage. Gut denkbar, dass die SPD-Räte uneinheitlich abstimmen.

Der Bezirksbeirat Altstadt stimmt am 27. November über die Verwaltungsvorlage ab, der Haupt- und Finanzausschuss am 3. Dezember. Der Gemeinderat hat dann am 18. Dezember das letzte Wort. Was auch immer die Stadträte beschließen, sie sollten es gut begründen. Denn auch die neue Sperrzeitregelung wird wohl vor Gericht landen. Entweder klagen die Anwohner - oder die Wirte.