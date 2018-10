Im Jahr 2008 zog die HIS in diesen Neubau gegenüber der Villa Heinstein. Kurz später geriet die Privatschule in finanzielle Schieflage, doch diese Probleme sind vorbei: Heute geht es der Schule wieder gut - und sie vergibt erstmals Teilstipendien. Archivfoto: privat

dns. Die private Heidelberg International School, die eine englischsprachige, internationale Schulbildung anbietet, vergibt erstmals Teilstipendien für Schüler ab der 10. Klasse. Das Angebot richtet sich an Schüler aus der Region, die ab dem Schuljahr 2015/2016 den internationalen Abschuss machen möchten. Die Schüler müssen, um das Stipendium zu erhalten, mindestens zwei Jahre (11. und 12. Klasse) an der HIS verbleiben - mit dem Ziel, das IB-Diplom zu erwerben. Sinnvoll ist laut der Schule auch ein Quereinstieg in die laufende 10. Klasse (Schuljahr 2014/2015).

Stipendiaten können die Schule für die Hälfte der üblichen Schulgebühren besuchen. Bewerber sollten die englische Sprache in Wort und Schrift beherrschen, gute bis sehr gute schulische Leistungen nachweisen können und in Heidelberg oder der näheren Umgebung wohnen.

Die Heidelberg International School feiert nächstes Jahr ihr 15-jähriges Bestehen. Als Grundschule mit einer Handvoll Schüler begann der Unterricht im Jahr 2000, damals noch in Karlsruhe. Auf der Suche nach einem größeren Gebäude für die wachsende Zahl von Schülern, wurde die Schule in Heidelberg fündig, zog in die Villa Heinstein am Ochsenkopf ein und wurde so zur "Heidelberg International School".

Jahr für Jahr wuchs die Schule, bis die ersten Schüler die 10. Klasse erreichten. Dann jedoch konnte auch die bei Schülern und Lehrern beliebte Villa Heinstein, mit dem Kirschbaum und dem selbstgebauten Baumhaus im Garten nicht mehr genug Platz bieten. Container boten für eine gewisse Zeit eine Übergangslösung, bis schließlich grünes Licht für einen Neubau gegenüber der Villa gegeben wurde.

Kurz nach dem Umzug in den Neubau geriet die Schule jedoch in finanzielle Schwierigkeiten - ihre Existenz war in Gefahr. In einem gemeinsamen Kraftakt von Lehrern, Eltern, Kooperationspartnern und der Stadt Heidelberg konnte der Fortbestand der Schule jedoch gesichert werden. Die Schule wurde vom deutschlandweiten Bildungsnetzwerk Phorms Education übernommen. Genau im richtigen Moment erreichte damals auch eine andere Erfolgsmeldung die Schule: Die Zertifizierung für das Diplomprogramm wurde erteilt. Das IB-Diplom (International Baccalaureate) ist ein international anerkannter und weltweit begehrter Hochschulzugang. Der erste Abschlussjahrgang der 12. Klasse - mit damals vier Schülern - konnte 2011 das Diplom ablegen.

Die Altersspanne der über 200 Schüler an der HIS ist groß: Die Jüngsten sind gerade vier Jahre alt und nehmen am zweijährigen "Early Primary Programm" teil. Neben dem IB Diploma ist der Abschluss der 10. Klasse auch als "Mittlere Reife" anerkannt.

Fi Info: Wer Interesse am Teilstipendium hat, wendet sich an Lori Novak von der Zulassungsberatung der Schule unter Telefon 06221 / 75906000 oder per E-Mail an admissions@hischool.de. Infos auch unter www.hischool.de.