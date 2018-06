tt. Die blau-rote Harmonie/Lux-Leuchtreklame ist schon seit einiger Zeit abgebaut. Seit Montag sind nun auch die Zugänge zum alten Kino im "Wormser Hof" und dem benachbarten Schmuckgeschäft mit Holzplatten verschlossen worden. So will der Vermieter möglichen Schäden durch Vandalismus vorbeugen. Auch das Inventar im Kino wird langsam aber sicher immer weniger: "Eine größere Anzahl an Kinostühlen baut sich gerade ein Filmtheaterbetreiber aus der Umgebung aus", berichtet Michael Huttenlocher, der langjährige Kinoleiter und jetziger Hausverwalter für die Silva GmbH.

Auch im Vorführraum hat das Ausräumen begonnen: "Zwei Projektoren und die ganzen Objektive sind schon raus", weiß Huttenlocher. Auch diese Teile wurden an befreundete Kinobetreiber abgegeben, die sie als Ersatzteilspender nutzen. "Ingesamt gibt es ein großes Interesse am Inventar", so der ehemalige Kinoleiter.

Im Harmonie/Lux wurden nach 57 Jahren am 29. Januar 2014 zum letzten Mal Filme in den sechs Sälen gezeigt. Das Kino, das seit Anfang 2012 von den ehemaligen Mitarbeitern in Eigenregie geführt wurde, musste schließen, weil der "Wormser Hof" zu einem Textilkaufhaus umgebaut werden soll und es seit dem 1. Januar keine analogen Filmkopien von den Verleihen mehr gab. Erst im Herbst 2015 soll in der Bahnstadt ein neues Multiplex-Kino eröffnen.