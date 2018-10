Von Timo Teufert

Vieles wurde auf der Brachfläche am Hauptbahnhof, zwischen Karl-Metz- und Emil-Maier-Straße, schon geplant - und am Ende doch wieder verworfen. Nun aber sind die ersten Bagger am Arbeiten. Unter der Anschrift Kurfürsten-Anlage 64-68 entsteht dort bis Ende 2015 der neue Campus der F+U-Privatschulen. Auf dem 7000 Quadratemeter großen Areal sollen zwei Baukörper stehen, in denen sowohl Unterrichtsräume als auch ein Wohnheim untergebracht werden sollen. Die Unternehmensgruppe, die zahlreiche Schulen im Rhein-Neckar-Gebiet betreibt und zu den größten Bildungsträgern der Stadt gehört, will an diesem Standort Bildungseinrichtungen für Erwachsene bündeln, die bislang im Heidelberger Umland verteilt waren, und Studiengänge der Sprachschule unterbringen.

Schon seit vier bis fünf Jahren sucht die Unternehmensführung, die ihren Sitz in der Apothekergasse in der Altstadt hat, nach repräsentativen Räumlichkeiten in zentraler Lage. "In der Stadt haben wir aber nichts Adäquates im Bestand gefunden", berichtet Geschäftsführer Oliver Sauer im RNZ-Gespräch. So entstand die Idee eines Neubaus, zusammen mit der Wirtschaftsförderung suchte man nach geeigneten Grundstücken und wurde schließlich vis-à-vis vom Hauptbahnhof fündig. Das Gelände, auf dem sich ein Parkplatz befand, war in städtischer Hand und wurde im Dezember 2013 gekauft - nach einer rund zweijährigen Planungsphase. "Die Zusammenarbeit mit der Stadt lief sehr harmonisch. Fachämter, Oberbürgermeister Eckart Würzner und Baubürgermeister Bernd Stadel haben uns sehr unterstützt", lobt Sauer.

Hintergrund HINTERGRUND Die Brache nördlich des Hauptbahnhofs wurde lange Zeit als Parkplatz genutzt. Neben einer Autovermietung stellten dort auch Mitarbeiter des benachbarten Betriebshofes der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) Autos ab. Ein Teil der Fläche war zudem an ein privates Unternehmen verpachtet, die es als kostenpflichtigen Parkplatz nutzte. Ex-Oberbürgermeister Reinhold Zundel bezeichnete die [+] Lesen Sie mehr HINTERGRUND Die Brache nördlich des Hauptbahnhofs wurde lange Zeit als Parkplatz genutzt. Neben einer Autovermietung stellten dort auch Mitarbeiter des benachbarten Betriebshofes der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) Autos ab. Ein Teil der Fläche war zudem an ein privates Unternehmen verpachtet, die es als kostenpflichtigen Parkplatz nutzte. Ex-Oberbürgermeister Reinhold Zundel bezeichnete die Fläche einst als "Dreckloch", bevor die BG Chemie zwischen 1990 und 1992 einen Teil des Areals mit ihrem Komplex bebaute. Zuvor standen dort Schuppen und später waren Wohnwagen ausgestellt. Anfang der 1990er Jahre sollte dort ein Geschäftszentrum mit Multiplex-Kino, einem Jugendhotel und Wohnungen entstehen. Im Februar 2008 sollte das städtische Gelände an die Firma Reutax verkauft werden, die dort ihre Firmenzentrale in Schlangenform errichten wollte. Dazu kam es aber nicht, Reutax zog ins ehemalige ABB-Forschungszentrum an der Speyerer Straße. Viele Investoren schreckte die Fernwärmeleitung ab, die über das Gelände führt. Dafür wird nun ein zwölf Meter breiter Streifen nicht bebaut und stattdessen begrünt. tt

[-] Weniger anzeigen

Für den City-Campus wurden mehrere Architekten aufgefordert, Entwürfe einzureichen. Am Ende entschied sich F+U für Manfred Bernhardt, der in Heidelberg bereits für das Advanced Training Centre des Europäischen Laboratoriums für Molekularbiologien (EMBL), das Haus der Astronomie auf dem Königstuhl und das Mathematikon an der Berliner Straße verantwortlich zeichnete. Neben dem Entwurf sprachen vor allem die Referenzen im Bildungsbau für Bernhardt, so Sauer.

Geplant sind zwei U-förmige Baukörper im Passivhausstandard, die sich zur Alten Eppelheimer Straße öffnen und beide eine Tiefgarage bekommen. Der Haupteingang des östlichen Bauwerks mit seinen rund 12.000 Quadratmetern wird an der Kurfürsten-Anlage hinter einem rund zwölf Meter breiten Grünstreifen liegen. Unter diesem Grünstreifen verlaufen die Versorgungsleitungen, die eine Vermarktung des Grundstücks lange Zeit schwierig machten. Entlang der Kurfürsten-Anlage und der Karl-Metz-Straße werden auf fünf Etagen Unterrichts- und Fachräume nach modernsten Standards sowie eine Bibliothek im Erdgeschoss entstehen, in einem Staffelgeschoss ist die F+U-Verwaltung untergebracht. Außerdem werden in den Westflügel noch andere Bildungsträger einziehen, berichtet Sauer. In der Mitte des Baukörpers befindet sich dann ein Schulhof sowie an der Alten Eppelheimer Straße eine Sporthalle. "Auch wenn es nicht so aussieht, ist diese Halle wettkampffähig und wird über das Sportamt auch Vereinen zugänglich gemacht", sagt Sauer.

Das zweite Gebäude an der Emil-Maier-Straße wird von einem Investor, der Kreer-Gruppe, als Wohnheim errichtet. Hier sollen nicht nur Schüler und Studenten der F+U ein Zimmer finden, auch das Internat des Olympiastützpunktes Rhein-Neckar (OSP), das bisher im Neuenheimer Feld war, soll in den Neubau einziehen. Ingesamt 280 voll möblierte Wohneinheiten entstehen hier mit Sporträumen, Kino und Fernsehlounge. Statt eines eigenen Gebäudes hat man sich beim OSP für den City-Campus entschieden, bei dem den Sportlern ein Mietkostenzuschuss gewährt werden soll.

Ingesamt soll das Projekt zwischen 40 und 50 Millionen Euro kosten, die F+U-Gruppe investiert am Standort davon etwa 20 bis 30 Millionen Euro.