Von Birgit Sommer

Sie ist ziemlich klein, die vier Jahre alte Heidelberger Bürgerstiftung, doch sie stellt mit wenigen Mitteln eine Menge ehrenamtlich auf die Beine. Ganz aktuell: eine Praktikumsbörse im Internet, in der die Angebote von Unternehmen und die Wünsche von Schülern ganz unkompliziert zusammenkommen können.

Zum "Tag der Stiftungen" am heutigen 1. Oktober hat die Bürgerstiftung aber einen großen Wunsch: Sie braucht neue Zustifter, denn mit den Zinsen für das Stiftungsvermögen (160 000 Euro) lässt sich nicht all zu viel anfangen. "Durchschnittlich sind die Stiftungen in Baden-Württemberg eine halbe Million schwer", gibt Vorstandsvorsitzender Steffen Sigmund zu bedenken. Wenigstens bekommt die Heidelberger Bürgerstiftung immer wieder Spenden, die sie einsetzen kann. Dazu kommen eine Menge Arbeit und Zeit, die von den Mitgliedern investiert werden, sagt Sigmund, aber: "Das würde ich gerne vielen mit auf den Weg geben: Ehrenamt ist schön."

Die Einrichtung der öffentlichen Bücherregale, die Förderung von Hauptschülern in verschiedenen Projekten und Modellen und die Entwicklung eines Verfahrens zur Bürgerbeteiligung kann die Stiftung auf ihre Fahnen schreiben. Für den geplanten Begegnungsort für Kinder und Eltern in Trennungssituationen fehlen nur noch die Räumlichkeiten für einen halbjährigen Probelauf, um zu sehen, ob die Idee funktioniert.

Und jetzt kommt "practicabay.de". Eine ziemlich einmalige Idee für eine Stadt, weiß Sigmund. Das kostenlose, interaktive Internet-Angebot ist für alle Schularten und Unternehmen aus Heidelberg und Umgebung offen. Wer sich registrieren lässt - die Jugendagentur prüft Angebote und Nachfragende und schaltet frei -, kann sofort Praktika einstellen bzw. sich dafür bewerben. Jetzt braucht die Stiftung ganz viele Unternehmen, die bei dieser Börse mitmachen, damit sich für die Schüler der Blick hinein auch lohnt. Regionales Bildungsbüro, Jugendagentur und die Wirtschaftsförderung der Stadt Heidelberg sind schon mit im Boot, um Firmen gezielt anzusprechen.

Fast wäre die Idee gescheitert, weil die Programmierung zu teuer war. Doch dann fanden sich die Experten von "inspirationlabs", einer Heidelberger Internetagentur, die die Bürgerstiftung bei ihrem Vorhaben unterstützten. Jetzt sind noch Info-Tage an den Schulen geplant, und dann soll sich das jüngste Baby der Heidelberger Bürgerstiftung verselbstständigen. "Ein bisschen müssen wir noch mitfinanzieren, etwa den Server-Betrieb", meint Sigmund. Denn die Praktikumsbörse liegt der Stiftung am Herzen: Der Übergang von der Schule in den Beruf sei ein gesellschaftlich wichtiges Thema, und die Schüler, die zum Zeitpunkt der Suche immer jünger seien, bräuchten Unterstützung, meinen die Stifter.

Eine weitere Idee, die jetzt verfolgt werden soll, ist die Integration von Familie und Beruf. Diesmal ist nicht die Elternzeit gemeint, sondern die "Elternpflege". In Stadt, Universität und Unternehmen soll das Bewusstsein dafür geweckt werden, dass eine alternde Gesellschaft immer mehr Pflegedienste brauchen wird, die meist von den Kindern der Betagten zu leisten ist. "Pflegezeit" ist deshalb das Thema der Diskussionsrunde, zu der die Bürgerstiftung am 21. Oktober ins das Palais Prinz Carl einladen wird. Der Heidelberger Gerontologe Prof. Andreas Kruse wird unter anderen dort vortragen.

Ist erst einmal die Kommunikation zwischen Wissenschaft, Stadtgesellschaft, Politik und Wirtschaft gestiftet, wird im Frühjahr ein Kongress folgen, der Akteure aus der Region zusammenführen und Projekte für eine Integration von Pflegezeit und Beruf entwickeln soll. Sigmund hofft: "Vielleicht kann Heidelberg hier eine Pilotregion werden."