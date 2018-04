Von Birgit Sommer

Das Großprojekt "Bahnstadt" wächst. Bis zum Jahresende werden südwestlich des Hauptbahnhofes 2000 Heidelberger wohnen. Jetzt sind es etwa 600, Kindergarten und Kinderkrippe der Stadt auf der Schwetzinger Terrasse sind schon voll belegt. Wie schnell geht es jetzt mit den Außenanlagen, damit der neue Stadtteil auch ein attraktives Gesicht bekommt?

Manchmal stehen sich die Firmen in den Bauquartieren gegenseitig im Wege. Da schüttet die eine Kies oder Erde auf oder zieht einen Graben, wo die andere gerade dringend fahren müsste. Zum Beispiel die Umzugsfirmen, die alle paar Tage den Hausrat der Neubewohner anschleppen. Toleranz ist gefragt in der Bahnstadt, auch Lärm- und Schmutzunempfindlichkeit.

Doch spätestens zum Jahresende soll ein großer Brocken geschafft sein. Der Fuß- und Radweg auf der ehemaligen Bahntrasse über die Speyerer Straße, der in die Südstadt führt, zum Beispiel: In einer Nachtaktion am 26. Juli soll die Brücke eingesetzt werden, Ende Oktober kann man den Weg benutzen, heißt es bei der Stadt.

Bis zum Ende des Jahres erst wird auch die Promenade fertig sein - das ist der Geh- und Radweg entlang der Häuserreihen zum Feld hin mitsamt Stampfbetonmauer als Abgrenzung zu den Wohngebäuden. Und mit ihr die beiden Spielplätze "Feuerwehr" und "Eisenbahn" und die gesamten Grün- und Pflanzanlagen. Wie Peter Dohmeier, Geschäftsführer der Entwicklungsgesellschaft Heidelberg (EGH), gegenüber der RNZ sagte, war "die Baustelleneinrichtung nicht, wie geplant, verfügbar". Im Klartext: Alles geht langsamer.

Ende Mai allerdings will die EGH mit den Arbeiten an der Schwetzinger Terrasse fertig sein. Noch fehlt das Pflaster an der Baustellenausfahrt, fehlen Treppe und Rampe als Abgang zum Feld. Wenn die Stadt dann alles freigegeben hat, können die Bahnstadt-Bewohner endlich direkt zum Feldweg gelangen, der von der Feuerwehr entlang der Kleingärten bis zur Eppelheimer Straße führt.

Der Platz selbst - direkt neben der Kita - sieht schon gut aus mit seinem gelben Farbasphalt zwischen grauen Betonbändern, mit Bäumen und Bänken und den Auslassungen für die Wasserfontänen, die künftig sprudeln sollen. Wasser- und Stromanschluss sind vorhanden - die Bahnstadtbewohner stellen sich da schon lebhaftes Marktgeschehen vor. Ob der Spielplatz "Feuerwehr" am Beginn der Promenade schneller fertig sein wird als die 1,6 Kilometer lange Promenade selbst - dazu will Peter Dohmeier nichts Genaues sagen: "Aufgrund - auch witterungsbedingter - Bauablaufänderungen kann noch kein Fertigstellungstermin oder gar ein Übergabezeitpunkt genannt werden." Derzeit stehen den kleinen Kindern in der Bahnstadt nur Schaukel und Sandkasten innerhalb des ersten Wohnquartiers an der Rehovotstraße zur Verfügung.

Die Kinder allerdings vermehren sich. Die Kita an der Schwetzinger Terrasse mit 40 Kindergartenplätzen und 20 Krippenplätzen ist nach Angaben der Stadt belegt. Weil die nächste Kita bei der künftigen Schule am Gadamerplatz frühestens 2015 fertig sein wird, vielleicht sogar erst zum Schuljahrsbeginn 2016/17, will die Stadt dem Gemeinderat jetzt eine Interimslösung vorschlagen, die noch vor den Sommerferien beschlossen werden soll. "In der Grünfläche gegenüber der Kita Schwetzinger Terrasse", so Gerald Dietz von der Geschäftsstelle Bahnstadt der Stadt, "sollen Pavillons entstehen, inhaltlich angedockt an die Kita". Eine private Kindertagesstätte befindet sich bereits im Bürogebäude "Stadttor" an der Speyerer Straße, eine weitere private Einrichtung soll bis 2016 an der Ecke Galilei-/Eppelheimer Straße Platz finden, wo die Freiburger Firma Unmüssig im größten Baufeld der Bahnstadt ein großes Nahversorgungszentrum plant.

Das ist vorerst noch ein Manko in der Bahnstadt: Es gibt nicht einmal einen Bäcker, bei dem sich die Bewohner mit Esswaren eindecken können. Freie Räume dafür sind schon vorhanden. Läden, sagt Peter Dohmeier, lohnten sich erst ab 2000 Einwohnern. Immerhin kommt jetzt der Pfisterer-Hof mit Obst und Gemüse mittwochs und samstags in den Garten der Halle 02.

Noch prägen Bauzäune und Bauarbeiten die Straße "Langer Anger" quer durch die Bahnstadt. Aus 50 Metern freier Fläche werden dort eine sechs Meter breite Straße für Autos und Fahrräder, ein Parkstreifen für Kurzzeitparker mit Bäumen, ein Gehweg, eine Grünanlage und ein Wasserbecken mit Sitzstufen.

Der Baustellenverkehr zum zweiten Bauabschnitt der Bahnstadt läuft schon seit Beginn des Jahres zur Eppelheimer Straße. Die Anbindung der Bahnstadt über die Da-Vinci-Straße an die Eppelheimer Straße ist geplant, doch vorher müssen laut Gerald Dietz noch Grundstückskäufe und Betriebsverlagerungen (Firma Oswald, US-Army) über die Bühne gebracht werden. Ebenfalls in Planung: der Schwenk der Straßenbahn von der Eppelheimer Straße in die "Grüne Meile". "Baubeginn 2015", vermutet Dietz. Auch der Hochbau läuft. In den Wohnquartieren zwischen Langer Anger und Promenade sowieso.

Drei Gebäude mit rund 600 kleinen Wohnungen für Studenten haben Investoren nördlich des Langen Anger errichtet, eines davon wird bereits bezogen. Postgraduierte, die nur wenige Jahre in Heidelberg bleiben, sollen künftig neben den Skylabs ein eigenes Gebäude mit kleinen Einheiten für "Business-Wohnen" vorfinden. Und die letzte Baulücke zwischen Skylab und Studentenwohnheimen wird die Wiesbadener Soka-Bau laut Peter Dohmeier mit einem besonderen Wohnkonzept füllen: "Junges Wohnen - kreative, unterschiedliche Wohntypen und Grundrisse mit Loggien, Balkonen, Laubengängen."

