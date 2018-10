Von Holger Buchwald

Die Markthalle im Alten Hallenbad ist schon wieder geschlossen, doch noch immer beschäftigt der Staub während der Bauzeit die Justiz. Gestern unterlagen die Eigentümer der Poststraße 40 vor dem Landgericht gegen Hans-Jörg Kraus. Sie hatten von dem Eigentümer des Alten Hallenbades einen nachbarschaftsrechtlichen Ausgleichsanspruch in Höhe von 1000 Euro gefordert. Während der Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes habe der aufgewirbelte Staub ihre Fassade verdreckt.

"Das Urteil ist vertretbar, aber praxisfern", ärgert sich der Rechtsanwalt der Eigentümergesellschaft, Michael Ellwanger, der selbst in der Poststraße 40 eine Wohnung besitzt, über die Entscheidung der ersten Zivilkammer. Die Richter gingen davon aus, dass durch die Bauarbeiten am Alten Hallenbad die Fassade des Nachbarhauses tatsächlich verschmutzt worden sei - eine Anwohnerin sprach während der mündlichen Verhandlung von einer "dicken Zementschicht". Grundsätzlich sei es auch denkbar, für derartige Schäden eine Entschädigung in Geld zu erhalten. Dabei hätten die Anwohner aber selbst alles in ihrer Macht Stehende tun müssen, um die Schäden möglichst gering zu halten. Unter anderem hätten sie vor Gericht auf Unterlassung klagen können, damit Kraus noch während der Bauzeit die Staubentwicklung so weit wie möglich reduziert. So hätten die Arbeiter zum Beispiel Wasserkanonen oder Staubschutzplanen einsetzen können, um den Dreck einzudämmen.

Für Ellwanger ist das Urteil "realitätsfremd": "Versuchen Sie doch mal in einem Haus mit so vielen Appartments eine Eigentümergesellschaft einzuberufen, um auf Unterlassung zu klagen." Häufig könne man ja nicht einmal voraussagen, wann wie viel Staub aufgewirbelt werde, wenn man den genauen zeitlichen Ablauf der Bauarbeiten nicht kenne.

Auswirkungen auf andere Bauprojekte könnte das gestrige Urteil durchaus haben. "Die Entscheidung wird dazu führen, dass die Gerichte verstärkt wegen Baudreck angerufen werden", prognostiziert Ellwanger. Ganz anders sieht dies hingegen Landgerichtssprecher Philipp Zinkgräf: "Der Anspruch sollte schon aus Kostengründen zunächst außergerichtlich geltend gemacht werden." Sprich: Die Nachbarn hätten zunächst Hans-Jörg Kraus direkt auffordern müssen, den Staub einzudämmen. Erst wenn dies nicht gefruchtet hätte, hätten sie auf Unterlassung klagen und im Anschluss eine Entschädigung verlangen können.

Unterdessen wurde gestern bekannt, dass die Prozesse um das Alte Hallenbad mit dem aktuellen Urteil immer noch nicht beendet sind. In einem weiteren Verfahren vor der Zivilkammer 3 geht es um die gemeinsame Tiefgaragenzufahrt für die Poststraße 40 und die Markthalle. Weil deren Mieter ihren Müll über die Zufahrt entsorgten, solle sich Hans-Jörg Kraus nun auch an den Bau- und Unterhaltungskosten beteiligen, so die Forderung. Die Fronten sind verhärtet. Insbesondere eine Nachbarin liegt im Dauerclinch mit dem Bauinvestor. Deshalb war Kraus auch nicht bereit, die im Vergleich zu den millionenschweren Sanierungskosten lächerlichen 1000 Euro für die Fassade der Poststraße 40 zu bezahlen.