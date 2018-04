Von Manfred Ofer

"Sie müssen nicht in Stille erstarren", sagt die freundliche Frau in dem regenbogenfarbenen Kostüm und mit der Kristallkugel auf dem Kopf, bevor sie zur Ukulele greift und ein Liedchen für ihre Gäste anstimmt. Die können sich ein Lachen nicht verkneifen. Und: Nicht in Ehrfurcht zu erstarren, das war am Sonntag beim "Tag der offenen Tür" im Kultur- und Kreativwirtschaftszentrum "Dezernat 16" an der Emil-Maier-Straße ein schwieriges Unterfangen. Zum ersten Mal präsentierten sich hier rund 40 junge Firmen und Selbstständige einer breiten Öffentlichkeit - eine Welt voller Möglichkeiten.

Die ersten Räume in der ehemaligen Feuerwache wurden im Juni dieses Jahres ihrer neuen Bestimmung übergeben. Möglich wurde dieser Schritt durch eine Entscheidung des Gemeinderates, ein neues Zentrum für Künstler und Kreative aus Heidelberg und Umgebung zu schaffen, die sich in ihrer Stadt als Existenzgründer versuchen wollen. Mit der Organisation der Synergie- und Kooperationseffekte wurde im April die gemeinnützige GmbH Heidelberger Dienste (HDD) beauftragt. Sie ist verantwortlich für die logistische und programmatische Entwicklung des Zentrums und die Vernetzung der Anbieter untereinander und mit potenziellen Kunden.

"Uns geht es um die gezielte Förderung von Existenzgründern", machte Philipp Eisele, Zentrumsmanager bei den HDD, im Gespräch mit der RNZ deutlich: "Allen anderen, wie zum Beispiel Künstlern, die bei uns nur auf Hobbyebene ausstellen möchten, müssen wir eine Absage erteilen." Das neue Angebot im "Dezernat 16" trägt demnach dem Bedarf nach kostengünstigen Räumen für selbstständige Kunst- und Kulturschaffende der Neckarstadt Rechnung. Heidelberg sei eben auch für die ein teures Pflaster.

Die Idee hat gezündet. Wer am Sonntag das bislang Gebäude mit seinen momentan rund 1500 Quadratmetern Nutzfläche in Augenschein nahm, wurde auf vielfältige Weise überrascht. Rund 40 Mieter haben sich bislang im linken Flügel, der in erster Linie von Künstlern als Ateliermeile genutzt wird, und im mittleren Hauptgebäude einquartiert. Letzteres beherbergt unter anderem die Büros von Grafikdesignern, Musikagenturen und Softwareentwicklern, die dort an ihren kreativen Projekten arbeiten. Ab Februar 2014 soll die nutzbare Fläche auf rund 4500 Quadratmeter ausgeweitet werden.

Innovativ und flippig geht es in den entsprechend umgestalteten Räumen zu. Im Büro einer Musikagentur wird die Lust an der Nostalgie bedient. An der Wand hängen alte Vinylplatten und psychedelische Tapeten. Dort wird am Sound von morgen gebastelt. Im benachbarten Büro einer Filmproduktionsfirma wird mit 3-D-Monitoren an Clips gearbeitet, die von jungen Studenten der SRH-Hochschule entwickelt worden sind: ein Beispiel für interdisziplinäre Kreativwirtschaft.

Im Erdgeschoss ist die Luft von Farbenduft geschwängert. In einem der Künstlerateliers tüftelten am Sonntag Kinder an bunten Puppen aus buntem Filz, Schwämmen und Nägeln. In einem Raum waren ein Bildhauer und seine Gäste in ein Gespräch vertieft. "Mal sehen, was aus diesem Stein wird, wenn die Kanten verschwinden", meinte der Künstler zu seinen neugierigen Besuchern. Und genau darum geht es im Grunde auch bei dem gesamten Projekt in der Emil-Maier-Straße: Kreative Köpfe dabei zu begleiten, wenn sie ins kalte Wasser springen. Ihnen dabei zu helfen, ihre innovativen Ideen, ihre Berufung in Heidelberg zu einem tragfähigen Gewerbe zu entwickeln.

Fi Info: Mehr zur Alten Feuerwache im Internet unter: www.dezernat16.de.