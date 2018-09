hö. Der Verein "Harlequin" wehrt sich gegen die Darstellung in der RNZ vom Montag, er habe quasi zu einer Drogenparty ins Berghotel auf dem Königstuhl eingeladen. Laut Polizeibericht gab es gezielte Drogenkontrollen am Veranstaltungsort und am Hauptbahnhof: 39 Personen führten Drogen mit sich. Die Beamten stellten 24,56 Gramm Amphetamin, 40 Gramm Marihuana, Haschisch oder Spice, fünf Joints, 15 Gramm Cannabis-Samen, 72 XTC-Tabletten, 0,47 Gramm MDMA und 0,42 Gramm Crystal Meth sicher.

"Harlequin" distanziert sich vom Drogenkonsum eines Teils seiner Gäste - rund 1000 waren auf dem Königstuhl -, zumal das Sicherheitspersonal verschärft Personen und Taschen kontrollierte. Der Verein organisiert seit 17 Jahren Kulturveranstaltungen an ungewöhnlichen Orten und grenzt sich nach eigener Aussage klar von kommerziellen Großveranstaltungen ab. Dabei versuche man, wie auch in der Samstagnacht, das Publikum "zu aktiven Teilnehmern einer eigenen, fantastischen Welt werden zu lassen" - durch Workshops oder mit einem kulturellen Rahmenprogramm: So seien bei der Veranstaltung 40 Künstler aus verschiedenen Sparten aufgetreten, so der "Harlequin"-Verein: Natürlich habe es vor allem Musik gegeben, Live-Bands, Disc-Jockeys (unter anderem aus Japan), lokale Musiker, Funk, Hip-Hop oder elektronische Tanzmusik. In einem Zirkuszelt gab es Theater, Lyrik, Malerei und Kleinkunst, außerdem leuchteten Video-Künstler das Berghotel neu und ungewohnt aus.