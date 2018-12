Pünktlich zum Jahreswechsel ist der Winter in Heidelberg angekommen. Trotz der ganztägig anhaltenden Temperaturen unter dem Gefrierpunkt nutzten viele Menschen den Neujahrstag zu ausgedehnten Spaziergängen durch die verwunschene Winterlandschaft. So setzte sich auf die Wipfel der Bäume am Heiligenberg und Königstuhl Raureif. Der leichte Nebel und die tief stehende Wintersonne taten ihr übriges zur Vervollkommnung des Naturschauspiels. Diese beeindruckende Aufnahme gelang unserem Fotografen an der Rondell-Hütte auf dem Gaisberg oberhalb der Weststadt.

Winterlich kalt bleibt es auch in den nächsten Tagen - und auch mit ein wenig Schnee rechnen die Meteorologen.