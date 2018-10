Von Karin Katzenberger-Ruf

Handschuhsheim. Natursteinpflaster, das farblich zur Fassade der Tiefburg passt: Das würde bei der Gestaltung des Tiefburgplatzes wohl den meisten Handschuhsheimern gefallen. Mit der Umsetzung ist wohl erst bis zum Jahr 2016 zu rechnen, denn zunächst muss die Finanzierung von etwa 360 000 Euro durch den Gemeinderat abgesegnet werden. Bei einer Informationsveranstaltung im Gemeindehaus von St.Vitus stellten der Architekt Bernd Tornow und Vertreter der Stadtverwaltung die vorläufigen Planungen zur Neugestaltung des Platzes vor, der nun schon seit Anfang 2011 fast zur Hälfte autofrei ist und überdies durch das Restaurant "Helmstätter Herrenhaus" bewirtschaftet wird.

Es gab bereits eine Fragenbogenaktion, adressiert an 3000 Haushalte und mit fast 50 Prozent Rücklauf, wie Bürgermeister Wolfgang Erichson berichtete. Demnach schätzen 75 Prozent der Befragten die neue "Aufenthaltsqualität" vor der Tiefburg, möchten 50 Prozent die Neugestaltung, könnten 25 Prozent auch mit dem bisherigen Provisorium leben und wünschen sich nur acht Prozent die frühere Situation und damit den komplett als Parkfläche ausgewiesenen Tiefburgplatz zurück.

Bei der Neuplanung des Platzes nach Plänen des Architekten Bernd Tornow aus Ludwigshafen geht es darum, den seinen Worten nach "bereits aufgeplatzten Asphalt" durch Porphyr-Pflaster zu ersetzen, den seit langem vorhandenen Brunnentrog an der Südwestecke neu zu platzieren und für schöne Blickachsen in die Steubenstraße zu sorgen. Aber müssen auf dem Tiefburgplatz wirklich neue Lindenbäume gepflanzt werden? Das hielten die meisten, die sich nach dem Auftakt der Veranstaltung an drei Stationen vor ausgehängten Plänen formierten, eher für fragwürdig. Autofahrer wissen, dass das Parken unter Linden wegen klebriger Hinterlassenschaften frisch vom Baum nicht zu empfehlen ist.

Nach der vorläufigen Planung gäbe es auf dem Tiefburgplatz weiterhin 21 Auto-Parkplätze, eine Abstellmöglichkeit für acht Fahrräder und einen neuen Carsharing-Stellplatz an der Südwestecke. Da gehört er nach Meinung vieler Gäste bei der Informationsveranstaltung allerdings nicht hin, weil er beim Wochenmarkt oder bei der Kerwe quasi im Weg wäre und genauso gut "rund um die Tiefburg" eingerichtet werden könnte.

Nach seiner Umgestaltung soll der Tiefburgplatz auch abends in neuem Licht erstrahlen, wie Rainer Herb von den Stadtwerken berichtete. Infrage kommen demnach Lichtmasten mit zylindrischen Leuchten als eher zurückhaltende Variante. Dafür könnte die Burg selbst vom Graben aus erleuchtet werden. Eine Beleuchtungsprobe ging übrigens schon mal 2012 über die Bühne und wurde von einigen Beobachtern als zu grell empfunden. Im LED-Zeitalter dürfte da noch einiges möglich sein, inzwischen verbreiten die Lampen auch Abendlicht.

Die Ergebnisse aus den Gesprächen an den drei Ständen kamen schließlich ins Plenum. Eine Anregung lautete, rund um die Tiefburg teilweise Schrägparkplätze auszuweisen, um die angespannte Situation zu entschärfen. Wiederholt kam die Bitte, die Zufahrt zur Tiefburg und zum Vorplatz, auf dem samstags der Wochenmarkt stattfindet, nicht durch zu viele neu gepflanzte Bäume einzuschränken. Und was ist mit dem Brunnen? Den würde der Architekt gern in den bereits gastronomisch genutzten Bereich verlegen. Manche Bürger sind mit dem angestammten Standort jedoch ganz zufrieden - allerdings nicht mit den Bänken ohne Rückenlehne, die auf der Südseite des Tiefburgplatzes installiert wurden, aber kaum genutzt werden. Viel Neues sei beim Architekturentwurf nicht erkennbar, so die Meinung im Saal. Die angesprochenen Kritikpunkte sollen nun bei weiteren Planungen berücksichtigt werden. Eine weitere Informationsveranstaltung oder Bürgerversammlung zum Thema ist im Frühjahr 2014 geplant.