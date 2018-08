Am Tatort-Set: MC Sesman (2.v.r.) mit Ulrike Folkerts, seinem Musiker-Kollegen Jay del Alma (l.) und dem Schauspieler Matthias Weidenhöfer (r.), der im Film Sesmans Songs singt. Gedreht wurde in Karlsruhe. Foto: privat

Von Alexander R. Wenisch

Seine Musik in einer der populärsten TV-Serien zu präsentieren, dieser Traum ist für den Heidelberger Jorge Andres, der sich MC Sesman nennt, nun in Erfüllung gegangen. Der 31-Jährige, der in Chile geboren ist und heute in Heidelberg-Rohrbach lebt, hat zur aktuellen Tatort-Folge aus Ludwigshafen "Du gehörst mir" gleich drei spanischsprachige Songs beigesteuert. Er ist in einer Szene in einem Tonstudio sogar zu sehen.

Herr Andres, wie kam es zu dem Auftritt im Tatort? Haben Sie sich beworben?

Nein. Eine Freundin hat mich dem Tatort-Team empfohlen. Die haben meine Musik gehört und mich kontaktiert. Die Zusammenarbeit hat sich dann weiter entwickelt.

Schauen Sie regelmäßig Tatort?

Ich muss ehrlich zugeben, dass ich vorher keinen Tatort gesehen habe - ich schaue generell nicht sehr viel fern. Und als ich meinen Freunden von der Zusammenarbeit mit dem Tatort erzählt habe, sind alle total durchgedreht. Da wurde mir erst klar, wie groß der Tatort hier in Deutschland ist.

Und Lena Odenthal ist jetzt Ihre Lieblingskommissarin.

Ja (lacht). Die Dreharbeiten mit Ulrike Folkerts und dem Team waren echt toll.

Wie waren die Dreharbeiten? Sehr nervös gewesen?

Nervös nicht. Ich war gespannt und habe mich darauf gefreut. Ich hatte viel Spaß und ich kann mir vorstellen, mehr in diese Richtung zu machen.

Sie selbst sind nur in einer Szene zu sehen. Ihren Song - "Eres Tu" - singt ein anderer. Hätten Sie gerne die Musiker-Rolle in der Tatort-Folge gehabt?

Der Titelsong "Eres Tu" ist extra für den Tatort ganz frisch produziert worden. Zusätzlich haben wir in Berlin ein Musikvideo dazu gedreht, wo auch Szenen aus dem Tatort zu sehen sind. Dass ich im Tatort eine kleine Rolle am Rande bekommen habe, das ist so schon in Ordnung. Ich bin zufrieden.

Sonntag, 20.15 Uhr - wo und mit wem schauen Sie ihren Tatort-Auftitt?

Mit Freunden und Familie bei mir daheim.