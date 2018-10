Von Samuel Rieth

Nachsitzen, Ausschluss vom Unterricht, Schulverweis: In Paragraf 90 des Schulgesetzes steht, was einem Schüler droht, der sich nicht an die Regeln hält. Die Schulsozialarbeit soll verhindern, dass es überhaupt erst so weit kommt. Jetzt hat die Stadt Heidelberg diese kräftig ausgebaut.

Zwar fiel der Startschuss schon 2002, anfangs gab es Sozialarbeiter aber nur an Haupt- und Förderschulen. Das änderte sich sieben Jahre später: Seitdem sind auch Grund- und Realschulen dabei - davon fast alle ab dem aktuellen Schuljahr mit doppeltem Personaleinsatz.

Knapp 900 000 Euro investiert die Stadt dieses Jahr in die Schulsozialarbeit, fast 350 000 Euro mehr als noch 2012. Das Land Baden-Württemberg schießt rund 225 000 Euro zu. Insgesamt arbeiten jetzt 21 Sozialarbeiter an 23 Heidelberger Schulen.

"Für die Schulsozialarbeit bedeutet das mehr Umfang und mehr Qualität", freut sich Claus Heinrich, der Rektor der Gregor-Mendel-Realschule in Kirchheim. Statt einer halben gibt es dort für die Sozialarbeit jetzt eine volle Stelle, die Christian Rack und Susanne Nawrot sich teilen. Je nach Situation arbeiten sie mit einzelnen Schülern, einer Gruppe oder ganzen Klassen. Sie sind Ansprechpartner, die erst einmal zuhören und dann nach einem Ausweg suchen, gerade auch in besonders schwierigen Zeiten wie der Prüfungsphase. "Es geht darum, eine individuelle Lösung zu finden", so Rack.

Außerdem organisieren die Sozialarbeiter Trainings, um das Selbstbewusstsein der Schüler und die Klassengemeinschaft zu stärken - zum Beispiel mit einem Ausflug in den Kletterwald. Oder sie führen einen Klassenrat ein: Dort schreiben die Schüler Kritik und Wünsche auf, anschließend werden Lösungen gesucht und demokratisch abgestimmt.

Um dieses Angebot zu ermöglichen, arbeitet die Stadt mit sechs freien Trägern der Jugendhilfe zusammen. Einer davon ist das Friedrichstift Leimen. "Schulsozialarbeiter sind oft Einzelkämpfer", erklärt sein Leiter Beo Rauscher, bei den Trägern fänden sie deshalb Ansprechpartner und Unterstützung.

Ebenso wichtig ist die Kooperation mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Universitätsklinikums. Die hat zum Beispiel genau ausgewertet, wie sich die Fehlzeiten der Schüler dank der Sozialarbeit entwickelt haben. Das Ergebnis: Geschwänzt wird jetzt deutlich weniger. Diese wissenschaftliche Begleitung ist im Land einzigartig. "Die Heidelberger Schulsozialarbeit ist ein Leuchtturmprojekt", lobt OB Eckart Würzner.

Und sie wird mehr gebraucht denn je. Der Leistungsdruck ist groß, gerade in den Klassen fünf und sechs, denn seit die Grundschulempfehlung nicht mehr verbindlich ist, entscheiden Eltern selbst, auf welche weiterführende Schule ihr Kind geht. Mobbing findet heute nicht mehr nur auf dem Schulhof, sondern auch im Internet statt. "Außerdem nehmen psychische Erkrankungen im Elternhaus zu", warnt Rauscher. "Und viele ältere Schüler haben Probleme, ihren Platz in unserer Gesellschaft zu finden."