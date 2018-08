Von Micha Hörnle

Bis vor zwei Jahren wusste kaum jemand um die rebellischen Qualitäten Ziegelhausens - das Dorf, das erst 1975 zu Heidelberg eingemeindet wurde. Dann machte im vorletzten Sommer der Stadtteil mobil gegen Pläne, eine Wiese unterhalb des Stifts Neuburg als Parkfläche für die Veranstaltungen der dortigen Gastronomie zu nutzen. Und vor knapp drei Wochen regte sich der erste Protest gegen einen Obsthof am selben "Köpfel"-Hang, nur etwas weiter östlich. Dort, auf der Büchsenacker-Wiese, sollten ein Haus und eine Halle, insgesamt gut 30 Meter lang, entstehen, jedenfalls gab es eine Bauvoranfrage bei der Stadt. Einmütig wandten sich alle Parteien, Verbände und Vereine im Stadtteil gegen das Vorhaben mitten im Landschaftsschutzgebiet "Bergstraße Mitte". Erst vorgestern Abend gab es eine große Fackeldemo, die auch von der Altstadt aus zu sehen war - denn das Vorhaben hätte auch die Sichtachse ins Neckartal beeinträchtigt.

Jetzt gab die Stadt allerdings Entwarnung: Die Bauvoranfrage wurde gestern zurückgezogen. Bereits vorgestern erhielt die RNZ die Auskunft vom städtischen Baurechtsamt, dass es wohl mit der Genehmigung eher nichts werden würde.

Viele Ziegelhäuser hatten sich gefragt, wieso die nicht gleich von der Stadt abgelehnt worden sei - allein schon wegen des Landschaftsschutzgebiets. Der Grund ist, dass jeder Anspruch auf Prüfung seiner Bauvoranfrage hat, dann beginnen die Mühlen der Bürokratie zu mahlen - und zwar zweifach: Zuerst wird geprüft, ob es sich überhaupt um einen sogenannten privilegierten landwirtschaftlichen Betrieb handelt - also einer mit einem überzeugenden Betriebskonzept. "Darüber wurde bisher noch kein Nachweis erbracht", sagte vorgestern Jörg Hornung vom Baurechtsamt. Der Antragsteller hätte bis Ende der Woche die Unterlagen nachreichen können - was er ja dann nicht tat und die Voranfrage gleich zurückzog.

"Wenn die Unterlagen nicht eingegangen sind, hätte man die Bauvoranfrage wegen Unvollständigkeit abweisen müssen", so Hornung. Das Amt für Landwirtschaft in Sinsheim, das diesen Antrag bearbeitete, hatte wohl Zweifel geäußert, ob der Betrieb auf einer so kleinen Fläche - das Grundstück ist nur 4740 Quadratmeter groß - überhaupt überlebensfähig wäre. Das war auch die Kritik der Ziegelhäuser, die vermuteten, hier ginge es nicht um einen Obsthof, sondern um eine Nutzung als Wohnhaus oder gar als Hotel.

Ziemlich sicher war sich Hornung, dass der Landschaftsschutz, das zweite Prüfkriterium, das endgültige Aus für die Bauvoranfrage bedeutet hätte. Dabei war weniger die Landwirtschaft an sich das Problem, sondern vor allem das Wohnhaus: "Das ist in einem Naturschutzgebiet besonders heikel - und eigentlich auch nicht nötig, um einen Obsthof zu betreiben", sagt Hornung. Und der 30 Meter lange Gesamtkomplex wäre schlicht ein zu großer Eingriff in das Landschaftsbild gewesen: "Die naturschutzrechtliche Erlaubnis wäre wohl nicht erteilt worden."

Wie gesagt: Die Stadt war mitten im Prüfverfahren mit etlichen Fachämtern - und musste sich deswegen mit einer klaren Stellungnahme zurückhalten. Als sich aber abzeichnete, dass die Bauvoranfrage keine Chance haben würde, legte Hornung dem Antragsteller nahe, den Antrag zurückzuziehen. Und so kam es auch gestern.

Wahrscheinlich waren es aber nicht nur die rechtlichen Probleme, die den Obstgärtner zum Aufgeben zwangen: Der Widerstand in Ziegelhausen, in der Gesamtstadt wie dem Neckartal war immens: Zu den vier Vor-Ort-Protestaktionen kamen mehr als 100 Leute, Initiator Bernhard Stadler hatte im Stadtteil schon 600 Unterschriften gesammelt. Ähnlich heftig war die Reaktion auch vor zweieinhalb Jahren beim Parkplatzstreit, der immerhin sechs Wochen lang dauerte. Nach gewaltigem Druck der Öffentlichkeit wurden die Pläne aufgegeben. Damals befürwortete die Stadt den Parkplatz, um das Verkehrschaos am Stift in den Griff zu bekommen. Die Lösung: Es gibt keine Großevents mehr - und damit auch weniger Verkehr.