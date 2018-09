Von Sebastian Riemer

Das hatte sich Oberbürgermeister Eckart Würzner ganz anders vorgestellt. Doch er trug es mit einer Prise Ironie: "Prächtiges Wetter heute." Im steten Wechsel zwischen Niesel- und Bindfadenregen erklärte der OB gestern bei einem Pressetermin auf dem Messplatz, was Heidelberg beim Turnfest zu bieten hat. Die weltweit größte Wettkampf- und Breitensportveranstaltung beginnt am Samstag. An 22 Orten in der ganzen Region wird es dann eine Woche lang sportliche Wettkämpfe und ein sattes Rahmenprogramm geben.

Der Schwerpunkt des Turnfestes liegt in Mannheim. Doch Heidelberg muss sich nicht verstecken. Einer der Höhepunkte: Auf dem Messplatz in Kirchheim sollen ab Samstag spärlich bekleidete Menschen bunten Beachvolleybällen hinterher hechten - was im Moment noch schwer vorstellbar ist. Die rund 5000 Tonnen Sand (250 Lkw-Ladungen!) sind aufgeweicht, die Arbeiter mühen sich, die Schlammfelder mit der Walze eben zu ziehen.

"Wir planen dieses Beachvolleyballturnier seit fast anderthalb Jahren", sagt der städtische Turnfestkoordinator Markus Wellenreuter und beschwört: "Da wird jetzt nichts mehr schiefgehen." Ursprünglich sollten die Beachvolleyball-Wettbewerbe, zu denen mehr als 500 Teams mit über 1000 Sportlern erwartet werden, in der Bahnstadt stattfinden. "Aber hier auf dem Messplatz gibt es die bessere Infrastruktur", erklärt Wellenreuter.

Im Technikhaus, wo es auch Toiletten gibt, wird die Turnierleitung sitzen - mit Premiumblick auf den "Centre Court". Denn während 21 Felder aneinandergereiht in der Mitte des Platzes aufgeschüttet werden, wird ein Volleyballfeld prominent neben dem kleinen Häuschen platziert. "Da kommt dann noch eine Tribüne für 220 Zuschauer hin", erzählt Markus Wellenreuter. Essensstände und hoffentlich gutes Wetter sollen dann für Volksfeststimmung auf dem Messplatz sorgen. Schon am Samstag, 18. Mai, messen sich von 11 bis 14 Uhr Sportler aus den Partnerstädten im Beachvolleyball. Sonntags beginnen dann die eigentlichen Wettkämpfe, die bis Freitag, 24. Mai, dauern. Der Eintritt ist frei, man kann kommen und gehen, wann man will.

"Wir erwarten alleine in Heidelberg jeden Tag bis zu 25 000 Gäste zum Turnfest", sagte OB Würzner, "und zwar aus der ganzen Welt." In 24 Heidelberger Schulen werden rund 5000 Gäste übernachten. Zentraler Treffpunkt für alle Besucher wird jeden Tag die Bühne auf dem Universitätsplatz sein. Dort gibt es täglich ab 16 Uhr Programm, etwa mit Bands aus der Region.

Doch für die Unistadt ist es damit natürlich nicht getan. Mit der Turnfest-Akademie richtet Heidelberg auch Europas größten Praxiskongress im Sport aus. Rund 3500 Teilnehmer werden zu den über 500 Workshops im Neuenheimer Feld erwartet. Dafür fährt eigens ein Shuttlebus vom Hauptbahnhof zum Olympia-Stützpunkt.

Info: Umfassende Infos zum Turnfest finden sie unter www.rnz.de/turnfest.